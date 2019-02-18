İstifa çağrıları – Fotomaç – 18 Şubat 2019
18 Şubat 2019, Pazartesi
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İstifa çağrıları

İstifa çağrıları

, 'a 4-1 kaybedince istifa sesleri yükseldi.

Taraftarlar, teknik direktör 'yi istifaya davet etti. 8. haftada takımın başına gelen Denizli, 14 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. 'da son 4 maçını kaybetti.
  1. 18.2.2019
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