Kasımpaşa MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü
09 Şubat 2019, Cumartesi
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maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kasımpaşa MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

, 'in 21. haftasında 11 Şubat Pazartesi günü ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana hafif sakatlığı bulunan Loret Sadiku katılmadı.

İdmanı, kulübün yönetim kurulu üyesi Mehmet da takip etti.

, yarın yapacağı antrenmanla mücadelesinin hazırlıklarını tamamlayacak.

  1. 9.2.2019 20:27
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