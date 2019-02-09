Kasımpaşa MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 11 Şubat Pazartesi günü MKE Ankaragücü ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana hafif sakatlığı bulunan Loret Sadiku katılmadı.
İdmanı, kulübün yönetim kurulu üyesi Mehmet Fatih Saraç da takip etti.
Kasımpaşa, yarın yapacağı antrenmanla MKE Ankaragücü mücadelesinin hazırlıklarını tamamlayacak.
- 9.2.2019 20:27
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
Kasımpaşa MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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