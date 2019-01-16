Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor maçına hazır – Fotomaç – 16 Ocak 2019
16 Ocak 2019, Çarşamba
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, maçına hazır

Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor maçına hazır

, 'nda ile yarın deplasmanda yapacağı son 16 turu ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.

, 'nda ile yarın deplasmanda yapacağı son 16 turu ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Alanya'da teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma, esneklik ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

İdmanın, top kazanma ve dar alanda topa sahip olma çalışmalarıyla tamamlandığı kaydedildi.

Sakatlığı süren futbolculardan Abdul Rahman Khalili'nin antrenmana katılmadığı, İlhan Depe'nin ise antrenör eşliğinde takımdan ayrı çalıştığı aktarıldı.

  1. 16.1.2019 23:14
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