Tobias Heintz Kasımpaşa'da
04 Ocak 2019, Cuma
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Tobias Heintz Kasımpaşa'da

Süper Lig'in flaş takımlarından , Norveçli futbolcu ile sözleşme imzaladı.

'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Norveç 1. Lig ekiplerinden Sarpsborg'un 20 yaşındaki Norveçli ofansif orta saha oyuncusu Tobias Heintz, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Nursal Bilgin ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3,5 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."

  1. 4.1.2019 13:15
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