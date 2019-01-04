Süper Lig'in flaş takımlarından Kasımpaşa, Norveçli futbolcu Tobias Heintz ile sözleşme imzaladı.
Kasımpaşa'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:
"Norveç 1. Lig ekiplerinden Sarpsborg'un 20 yaşındaki Norveçli ofansif orta saha oyuncusu Tobias Heintz, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Nursal Bilgin ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3,5 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."
- 4.1.2019 13:15
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Burak Yılmaz resmen Beşiktaş'ta! İşte ilk sözleri
Toplam 7
Yorum
orhan beşiktaş bir çöp kutusunu daha kadrosuna kattı xd.
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Burak Yılmaz resmen Beşiktaş'ta! İşte ilk sözleri
Toplam 7
Yorum
kaya adam golcü beyler mbaye artık gol krallığında tek kalmaz burak yetişir ona.
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Akbaş bilmecesi
Toplam 2
Yorum
eray volkan demirel iyi kaleci istenmeyebilir fakat kaleci lazım bize bizde yeniden doğar tolga kesin gitmeli kaleci defans stoper bir forvet dah
Tobias Heintz Kasımpaşa'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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