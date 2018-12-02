Kasımpaşa Fenerbahçe deplasmanında
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Müsabaka beIN Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak.
Ligde çıktığı 13 karşılaşmada 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Kasımpaşa, 25 puanla ikinci sırada yer alıyor. Yaptığı maçların 3'ünü kazanan, 4'ünde berabere kalan ve 6'sını kaybeden Fenerbahçe ise 13 puanla 15. sırada bulunuyor.
Kadroda 3 eksik
Kasımpaşa'da sakatlıkları devam eden Abdul Rahman Khalili, İlhan Depe ve Uğurcan Yazğılı, Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.
Lacivert-beyazlı ekipte sarı kart cezası sona eren Loret Sadiku ile sakatlıklarını atlatan Olivier Veigneau ile Fode Koita ise teknik direktör Mustafa Denizli'nin görev vermesi halinde takımdaki yerlerini alacak.
Mustafa Denizli eski takımına karşı
Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, yarın eski takımı Fenerbahçe'ye rakip olacak.
Deneyimli teknik adam, 2000-2001 sezonunda Fenerbahçe'yi 4 sezonluk aranın ardından lig şampiyonluğuna taşımıştı.
Öte yandan, lacivert-beyazlı futbolcu Özgür Çek de yarınki maçta forma şansı bulması halinde eski takımı Fenerbahçe'ye karşı mücadele edecek.
- 2.12.2018 10:44
-
Beşiktaş, ayağının tozu ile derbi hazırlıklarına başladı
Toplam 1
Yorum
Zeki Şenol hoca karakterli Çalışkan dürüst aldığı paraya saygı gösteren milli takımda eğlence bar adı olmayan vatansever bir insandır
-
Uçurdun bizi Kartalım I Sarpsborg 2-3 Beşiktaş I MAÇ SONUCU
Toplam 3
Yorum
Salman Menejer aracı Aras Veli mitroviç bu işler bırakılıp gençler şimdi mecburiyetten oynuyor bu gençler kupayı alırdı iflas ettirdiler
-
Ali Koç'tan Ersun Yanal sözleri
Toplam 4
Yorum
karado küme düşmek istiyorsanız ersun hocayı getirin
Kasımpaşa Fenerbahçe deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.