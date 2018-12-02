Kasımpaşa Fenerbahçe deplasmanında
02 Aralık 2018, Pazar
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deplasmanında

Kasımpaşa Fenerbahçe deplasmanında

, 'in 14. haftasında yarın ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem yönetecek. Müsabaka beIN Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak.

Ligde çıktığı 13 karşılaşmada 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan , 25 puanla ikinci sırada yer alıyor. Yaptığı maçların 3'ünü kazanan, 4'ünde berabere kalan ve 6'sını kaybeden ise 13 puanla 15. sırada bulunuyor.

Kadroda 3 eksik
Kasımpaşa'da sakatlıkları devam eden Abdul Rahman Khalili, İlhan Depe ve Uğurcan Yazğılı, Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.

Lacivert-beyazlı ekipte sarı kart cezası sona eren Loret Sadiku ile sakatlıklarını atlatan Olivier Veigneau ile Fode Koita ise 'nin görev vermesi halinde takımdaki yerlerini alacak.

Mustafa Denizli eski takımına karşı
Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, yarın eski takımı Fenerbahçe'ye rakip olacak.

Deneyimli teknik adam, 2000-2001 sezonunda Fenerbahçe'yi 4 sezonluk aranın ardından lig şampiyonluğuna taşımıştı.

Öte yandan, lacivert-beyazlı futbolcu de yarınki maçta forma şansı bulması halinde eski takımı Fenerbahçe'ye karşı mücadele edecek.

  1. 2.12.2018 10:44
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