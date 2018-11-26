Kasımpaşa, Yeni Malatya engelini rahat geçti: 3-0. Henüz 4. dakikada Eduok'un şutunda Murat Yıldırım topa elle müdahale etti. 2 dakika sonra topun başına gelen Diagne, Farnolle'yi ters köşeye gönderdi: 1-0. Kasımpaşa 16. dakikada bir penaltı daha kazandı ama Trezeguet, penaltıyı üstten dışarı gönderdi. 59'da Josue Sa, Eduok'un pasında skoru 2-0 yaptı. Diagne, 84'te maçın skorunu belirleyen isim oldu.