Kasımpaşa Malatyaspor'a acımadı!
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    26 Kasım 2018, Pazartesi
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    Malatyaspor'a acımadı!

    Kasımpaşa Malatyaspor'a acımadı!

    ’yı Diagne (2) ve ile geçip ikinci sıraya yükseldi.

    , engelini rahat geçti: 3-0. Henüz 4. dakikada Eduok'un şutunda topa elle müdahale etti. 2 dakika sonra topun başına gelen Diagne, Farnolle'yi ters köşeye gönderdi: 1-0. Kasımpaşa 16. dakikada bir penaltı daha kazandı ama Trezeguet, penaltıyı üstten dışarı gönderdi. 59'da , Eduok'un pasında skoru 2-0 yaptı. Diagne, 84'te maçın skorunu belirleyen isim oldu.

    1. 26.11.2018
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