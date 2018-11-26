Kasımpaşa Malatyaspor'a acımadı!
Yeni Malatya’yı Diagne (2) ve Josue Sa ile geçip ikinci sıraya yükseldi.
Kasımpaşa, Yeni Malatya engelini rahat geçti: 3-0. Henüz 4. dakikada Eduok'un şutunda Murat Yıldırım topa elle müdahale etti. 2 dakika sonra topun başına gelen Diagne, Farnolle'yi ters köşeye gönderdi: 1-0. Kasımpaşa 16. dakikada bir penaltı daha kazandı ama Trezeguet, penaltıyı üstten dışarı gönderdi. 59'da Josue Sa, Eduok'un pasında skoru 2-0 yaptı. Diagne, 84'te maçın skorunu belirleyen isim oldu.
- 26.11.2018
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Maç sonucu | Galatasaray 1-1 Konyaspor | ÖZET
Toplam 6
Yorum
yaşar Yöneticilerin demeçleri çok yetersiz.Bu durumda GS'nin ligden çekilmesi gerekir.Ya da TFF istifa edinceye kadar maçlara çıklımaması lazım.Artık konuşma zamanı değil.
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Trabzonspor'da derbi alarmı!
Toplam 1
Yorum
kenan takımdan 4 yabancı pahalı futbolcuyu daha gönderebilirsek, o zaman amatör ruhla zevkli maçlar izleyebileceğiz, pahalı futbolcu top oynamaz..
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Ağaoğlu'ndan centilmenlik çağrısı
Toplam 3
Yorum
Kenan futbolun olduğu yerde centilmenlik olur, futbolun olmadığı bir ülkede(yada yok edilen futbol) ancak tartışma ve kavgalar hüküm sürer...
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