Kasımpaşa zirve yarışını sevdi – Fotomaç – 12 Kasım 2018
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    12 Kasım 2018, Pazartesi
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    zirve yarışını sevdi

    Kasımpaşa zirve yarışını sevdi

    Spor Toto takımlarından , 'nin teknik direktörlük görevine gelmesiyle zirve yarışında iddiasını sürdürdü.

    Sezona 'le 4'te 4 yaparak tarihinin en iyi başlangıcını yapan ve liderliğe yükselen lacivert-beyazlılar, daha sonra ise kötü bir performans sergiledi.

    Ligde sırasıyla , Aytemiz Alanyaspor ve 'a kaybederek 6. sıraya gerileyen temsilcisi, Kemal Özdeş ile yollarını ayırdı.

    Galatasaray, ve 'a ligde şampiyonluk yaşatan 'yi takımın başına getiren , tekrar yükselişe geçti.

    5 maçta 10 puan
    Kasımpaşa, Mustafa Denizli yönetiminde ligde çıktığı 5 maçta iyi bir grafik ortaya koydu.

    Lacivert-beyazlılar, bu maçlarda yaşadığı 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 10 puan topladı.

    , Akhisarspor ve Bursaspor'u mağlup eden Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile berabere kaldı. İstanbul ekibi, Denizli yönetiminde tek yenilgisini ise Antalyaspor'a karşı yaşadı.

    Gol ortalaması yükseldi
    Kasımpaşa, Mustafa Denizli'nin göreve gelmesiyle gol ortalamasını yükseltti.

    Ligde ilk 7 haftada 2 gol ortalaması yakalayan Kasımpaşa, deneyimli teknik adamla bu istatistiğini 2,4'e çıkardı.

    İlk 7 haftalık dilimde 14 gol atan Kasımpaşa, Denizli yönetiminde ise 5 maçta 12 kez rakip fileleri havalandırdı.

    Savunması güçlendi
    Lacivert-beyazlıların savunması, Mustafa Denizli yönetiminde daha fazla güven verdi.

    'de ilk 7 haftalık dilimde 14 gol yiyen Kasımpaşa, Denizli'nin göreve gelmesiyle bu istatistiği aşağıya çekti.

    Kasımpaşa, Denizli ile ligde çıktığı 5 karşılaşmada 5 gol yiyerek savunmada iyi bir performans ortaya koydu.

    : "Takım daha ofansif bir yapıya kavuştu"
    Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, Mustafa Denizli yönetiminde takımın daha ofansif bir yapıya kavuştuğunu belirtti.

    Bilgin, yaptığı açıklamada, Mustafa Denizli'nin göreve gelmesinin ardından lacivert-beyazlı takımın teknik yapısının geliştiğini aktararak, "Sağ ve sol bek, daha fazla hücuma yönelik oynamaya başladı. Orta sahada Pavelka, 10 numara pozisyonuna geçti. Takım daha ofansif bir yapıya kavuştu." ifadelerini kullandı.

    Takımın gidişatının iyi olduğunu vurgulayan Nursal Bilgin, şunları kaydetti:

    "İyi sonuçlar alıyoruz. Takım iyi durumda. Doğru futbol oynuyoruz. Khalili ve Veigneau sakatlıktan döndükten sonra, Koita'nın da verimliliği artınca daha başarılı olacağımıza inanıyoruz. Avrupa hedefine kilitlenmiş durumdayız. Ligde ve 'nda gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz."

    1. 12.11.2018 13:02
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