Kasımpaşa, Antalyaspor maçına hazır
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    02 Kasım 2018, Cuma
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    , maçına hazır

    Kasımpaşa, Antalyaspor maçına hazır

    , 'in 11. haftasında yarın sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

    Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde, teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından yarı sahada çift kale taktik maç yaptığı ifade edildi.

    İdmana sakatlıkları süren Olivier Veigneau ile Abdul Rahman Khalili'nin katılmadığı kaydedildi.

    Lacivert-beyazlı takımın antrenmanın ardından tesislerde kampa girdiği belirtildi.

    1. 2.11.2018 14:38
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