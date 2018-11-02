Kasımpaşa, Antalyaspor maçına hazır
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından yarı sahada çift kale taktik maç yaptığı ifade edildi.
İdmana sakatlıkları süren Olivier Veigneau ile Abdul Rahman Khalili'nin katılmadığı kaydedildi.
Lacivert-beyazlı takımın antrenmanın ardından tesislerde kampa girdiği belirtildi.
- 2.11.2018 14:38
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Fenerbahçe 88-84 Bayern Münih
Toplam 2
Yorum
geronimo baketbol takımımızında eski havası yok yeni kurulan efes e iki kere yenildik
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15’lik oyuncuya profesyonel imza
Toplam 3
Yorum
Hamdi Güneş Sözleşme yapmak yetmez,biz o çocukları A takımında seyretmek istiyoruz.Umutlanmıştık ama henüz göremiyoruz..
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Aydınus’la Fener önde
Toplam 2
Yorum
uğur aydınus seçilince Galatasarayın iddia oranları yükseldi. anlayana
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