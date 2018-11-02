ANTALYASPOR, yarın deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa ile Süper Lig'de 15'inci maçını oynayacak. Kırmızı beyazlılar, 8 maçta yendiği, 2 maçta mağlup olduğu Kasımpaşa'ya son 4 karşılaşmada da yenilmedi.

Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında Antalyaspor yarın saat 13.30'da deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki kırmızı beyazlılarda Charles sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek. Ligde haftaya 17 puanla 5'inci sırada başlayan Antalyaspor, 19 puanla 2'nci sıradaki Kasımpaşa deplasmanından puanla dönmeyi hedefliyor.

Antalyaspor ile Kasımpaşa Süper Lig'de bugüne kadar 14 defa karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Antalyaspor'un Kasımpaşa'ya 8-2'lik üstünlüğü bulunuyor. 4 maç da beraberlikle sonuçlandı. Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 4 maçtır yenen Antalyaspor, rakibi karşısında en uzun galibiyet serisini elde etti. Antalyaspor, Süper Lig'de yüzde 91 oranla en az isabetli şut çeken ancak şut isabeti yüzde 57 ile en yüksek takım. Antalyaspor bu sezon Süper Lig'de topa en az sahip olan takım. Rakibi Kasımpaşa ise bu alanda ligin 15. sırasında yer alıyor.

Kasımpaşa'nın Süper Lig'de en az 10 kez karşılaştığı 18 takım arasında en düşük yüzde ile yendiği üçüncü rakibi Antalyaspor. Ligde evinde oynadığı son 6 maçta 5 galibiyet alan Kasımpaşa, iç sahada oynadığı son 14 maçın tamamında gol atmayı başardı. Kasımpaşa bu sezon Süper Lig'de en fazla isabetli şut çeken, en fazla net gol pozisyonuna giren ve en fazla gol bulan takım. Bu sezon Süper Lig'de en fazla isabetli şut çeken ilk iki oyuncu Trezeguet, Mbaye Diagne Kasımpaşa takımında oynuyor.

Antalyasporlu Diego Angelo'nun Süper Lig kariyerinde ikiden fazla gol attığı tek rakibi Kasımpaşa. Antalyasporlu Hakan Özmert, bu sezon 3 gol, 3 asistle Süper Lig'de yaptığı gol katkılarıyla takımına en fazla puan kazandıran oyuncu konumunda.