Josue Sa Kasımpaşa'da – Fotomaç – 20 Ağustos 2018
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    20 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Josue Sa Kasımpaşa'da

    Kulübü, Anderlecht takımından ile anlaşmaya vardı.

    Belçika Jupiler Pro League ekiplerinden Anderlecht takımının 26 yaşındaki defans oyuncusu , Kemerburgaz Tesisleri'nde Sportif Direktör Nursal Bilgin'in de hazır bulunduğu imza töreninde kendisini satın alma opsiyonu ile beraber 1 yıllığına kiralık olarak lacivert-beyazlı ekibe bağlayan sözleşmeye imza attı.
    1. 20.8.2018 22:58
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