Kasımpaşa, Tarkan Serbest'i kadrosuna kattı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Avusturya Bundesliga ekiplerinden Austria Wien’de forma giyen Tarkan Serbest’i 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.
- 6.8.2018 16:47
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Alkışlar Umut Nayir’e
Toplam 4
Yorum
bjk advers Bu davranışını taktirle karşılıyorum senin gibi bir insanında çok başarılı olacağını düşünüyorum . Aferin Oğlum böyle insan ol işte !
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Edwin Koeman’ın geliş sırrı ‘4-2-3-1’
Toplam 2
Yorum
SİSTEM MİSTEM HİÇ BİR FENERLİ VDEMİELE GÜVENMİYOR.
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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu!
Toplam 2
Yorum
AYCUT 2018 DE VOLKANLA GELEN GEÇ DEVAM EDER.
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