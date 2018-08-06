Kasımpaşa, Tarkan Serbest'i kadrosuna kattı
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    , 'i kadrosuna kattı

    Kasımpaşa, Tarkan Serbest'i kadrosuna kattı

    ekiplerinden , Avusturya Bundesliga ekiplerinden ’de forma giyen ’i 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

    Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren bir yandan da transferlere devam ediyor. Lacivert-beyazlılar geçen sezon de forma giyen 24 yaşındaki futbolcu 'i kadrosuna kattı. Paşa, genç futbolcuyu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.
    1. 6.8.2018 16:47
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