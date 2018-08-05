N'Golo Kante, Kasımpaşa'yı ziyaret etti – Fotomaç – 05 Ağustos 2018
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    05 Ağustos 2018, Pazar
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    N'Golo , 'yı ziyaret etti

    N'Golo <a href="/index/kante?id=abf99090-b01c-4039-9ef5-948ba3e77efb" class="" rel="tag">Kante</a>, <a href="/index/kasimpasa?id=1f925e8a-6f14-4a30-b8c2-cdfb0637ed5d" class="" rel="tag">Kasımpaşa</a>'yı ziyaret etti

    ekiplerinden 'de forma giyen yıldız oyuncu N'Golo , Kulübü'nü ziyaret etti.

    Kulübü'nden yapılan açıklamada, Fransız milli oyuncunun kulübün Kemerburgaz Tesisleri'ne gelerek oyuncular ve yöneticilerle sohbet ettiği ve hatıra fotoğrafı çektiği bildirildi.

    1. 6.8.2018 00:24
    2. Güncelleme: 6.8.2018 00:25
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