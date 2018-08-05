İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma giyen yıldız oyuncu N'Golo Kante, Kasımpaşa Kulübü'nü ziyaret etti.
Kasımpaşa Kulübü'nden yapılan açıklamada, Fransız milli oyuncunun kulübün Kemerburgaz Tesisleri'ne gelerek oyuncular ve yöneticilerle sohbet ettiği ve hatıra fotoğrafı çektiği bildirildi.
- 6.8.2018 00:24
- Güncelleme: 6.8.2018 00:25
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Trabzonspor'dan anlamlı hareket: Formalarda Bedirhan bebek ve annesi olacak
Toplam 2
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ASIMIN NESLİ ADAMSINIZ!
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Trabzonspor'dan anlamlı hareket: Formalarda Bedirhan bebek ve annesi olacak
Toplam 2
Yorum
Süleaman Gündogan yakisir, bu vatan bizim.
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Serdar Gürler, Huesca ile anlaştı
Toplam 3
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Bence Istanbul Takimlar istiyor kapiyi 10 Milyon € dan aciyorlar sonra 3 Milyon € Ispanya Gidiyor
N'Golo Kante, Kasımpaşa'yı ziyaret etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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