Paşa Trezeguet’le imzaladı
Kasımpaşa, transferin gözdesi Mısırlı yıldızıyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Kasımpaşa, sezon başında Belçika'nın Anderlecht takımından opsiyonlu olarak kiraladığı, Mısır Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosuna da çağrılan Trezeguet'in bonservisini satın aldı. Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, bu sezon sergilediği futbolla göz dolduran, oynadığı 33 karşılaşmada 16 gol, 6 asistle birçok kulübün dikkatini çeken 23 yaşındaki yıldızlarıyla mutlu sona ulaştıklarını söyledi. Hasan Hilmi Öksüz, 2 milyon Euro olan opsiyon hakkını kullandıklarını belirterek, Trezeguet'le 2 yıllık imza attıklarını duyurdu. Kadrosunu koruma yoluna giden lacivertbeyazlılar ayrıca, sağ bek Veysel ve Çek orta saha Pavelka'yla da 3 yıllık yeni sözleşmeyi imzaladı.
- 16.5.2018
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murat1903 yolun açık olsun senın gıbısı zor buunur
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Tarafkartal Eğer Başkan bunu dediyse! Helal Olsun Başkanım!
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