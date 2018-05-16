Paşa Trezeguet’le imzaladı – Fotomaç – 16 Mayıs 2018
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    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    Paşa ’le imzaladı

    Paşa Trezeguet’le imzaladı

    , transferin gözdesi Mısırlı yıldızıyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

    , sezon başında 'nın Anderlecht takımından opsiyonlu olarak kiraladığı, Mısır 'nın kadrosuna da çağrılan 'in bonservisini satın aldı. Başkan Vekili , bu sezon sergilediği futbolla göz dolduran, oynadığı 33 karşılaşmada 16 gol, 6 asistle birçok kulübün dikkatini çeken 23 yaşındaki yıldızlarıyla mutlu sona ulaştıklarını söyledi. Hasan Hilmi Öksüz, 2 milyon Euro olan opsiyon hakkını kullandıklarını belirterek, Trezeguet'le 2 yıllık imza attıklarını duyurdu. Kadrosunu koruma yoluna giden lacivertbeyazlılar ayrıca, sağ bek Veysel ve Çek orta saha Pavelka'yla da 3 yıllık yeni sözleşmeyi imzaladı.
    1. 16.5.2018
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