Veysel Sarı dalya yaptı – Fotomaç – 07 Mayıs 2018
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    07 Mayıs 2018, Pazartesi
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    dalya yaptı

    Veysel Sarı dalya yaptı
    deplasmanından 5-2'lik galibiyetle dönen 'da tecrübeli sağ bek da ayrı bir heyecanı yaşadı. Bordo-mavililer karşısında mücadeleye ilk 11'de başlayan 29 yaşındaki futbolcu, lacivert-beyazlı formayla 100. maçına çıktı.
    1. 7.5.2018
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