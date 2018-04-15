Paşalı 'Salah' yine şov yaptı
Liverpool’un yıldızı Salah’ın vatandaşı Trezeguet, Süper Lig’e damga vurmaya devam ediyor. Kasımpaşa, Karabük’ü Mısırlı yıldızı ile geçti
SÜPER Lig'de Kasımpaşa, Karabük karşısında ilk yarı vasat bir oyun sergiledi. İkinci devrede ise Mısırlı Trezeguet sahne aldı, İstanbul ekibini 3 puana uçurdu. 55'te harika bir kafa golüyle takımını 1-0 öne geçirdi. 66'da Mensah skoru belirledi: 2-0. Trezeguet gol sayısını 11'e yükseltti. Paşa son 3 maçını gol yemeden kazanıp kümede kalma stresini üzerinden attı.
NEUMAYR GÖNDERİLDİ
KASIMPAŞA'DA Marcus Neumayr ile yollar ayrıldı. İstanbul ekibi, Alman orta sahanın sözleşmesini tek taraflı feshetti. Neumayr, Kasımpaşa'da forma giydiği 25 maçta 3 gol att.
- 15 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 00:54
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Samet Aybaba'dan "Robingo neden yedek?" sorusuna tepki
Toplam 1
Yorum
arma başkan istememiştir
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Kucka hırs yaptı
Toplam 1
Yorum
çepnioğlu çok hırslıymış ancak halısahada iyi stoper oynar, başka kurtarmaz :)
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Maliyetleri 30 milyon TL
Toplam 6
Yorum
CeyEr Hoca ama maalesef görmüyor ve yine bile oynatiyor
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