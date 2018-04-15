Paşalı 'Salah' yine şov yaptı – Fotomaç – 15 Nisan 2018
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    15 Nisan 2018, Pazar
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    Paşalı '' yine şov yaptı

    Paşalı 'Salah' yine şov yaptı

    ’un yıldızı ’ın vatandaşı Trezeguet, ’e damga vurmaya devam ediyor. , ’ü Mısırlı yıldızı ile geçti

    'de , karşısında ilk yarı vasat bir oyun sergiledi. İkinci devrede ise Mısırlı Trezeguet sahne aldı, İstanbul ekibini 3 puana uçurdu. 55'te harika bir kafa golüyle takımını 1-0 öne geçirdi. 66'da Mensah skoru belirledi: 2-0. Trezeguet gol sayısını 11'e yükseltti. Paşa son 3 maçını gol yemeden kazanıp kümede kalma stresini üzerinden attı.

    NEUMAYR GÖNDERİLDİ
    KASIMPAŞA'DA Marcus Neumayr ile yollar ayrıldı. İstanbul ekibi, Alman orta sahanın sözleşmesini tek taraflı feshetti. Neumayr, Kasımpaşa'da forma giydiği 25 maçta 3 gol att.

    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:54
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