Kasımpaşa'nın konuğu Kardemir Karabükspor – Fotomaç – 13 Nisan 2018
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    13 Nisan 2018, Cuma
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    'nın konuğu

    Kasımpaşa'nın konuğu Kardemir Karabükspor

    , 'in 29. haftasında yarın sahasında ile karşılaşacak.

    Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.

    Lacivert-beyazlılar, ligde oynadığı son 2 deplasman maçında ve 'u gol yemeden mağlup etmeyi başardı.

    Teknik direktör yönetimindeki Kasımpaşa, haftaya 37 puanla 9. sırada girdi.

    Kasımpaşa ile arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı lacivert-beyazlılar, 2-0 kazanmıştı.

    1. 13 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 09:45
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