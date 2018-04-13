Kasımpaşa'nın konuğu Kardemir Karabükspor
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın sahasında Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.
Lacivert-beyazlılar, ligde oynadığı son 2 deplasman maçında Göztepe ve Bursaspor'u gol yemeden mağlup etmeyi başardı.
Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki Kasımpaşa, haftaya 37 puanla 9. sırada girdi.
Kasımpaşa ile Kardemir Karabükspor arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı lacivert-beyazlılar, 2-0 kazanmıştı.
- 13 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 09:45
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Ya tamam ya devam maçı: Galatasaray - Başakşehir
Toplam 2
Yorum
birine dewam diğerine tamam ÜMİT BJKye ümit verdi. FB UMUTla umutlandı. Cüneyt GSyi kazandırmayınca maç alamadı. demekki bu hafta 3ü de kazanacak.
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Ya tamam ya devam maçı: Galatasaray - Başakşehir
Toplam 2
Yorum
ligin kader maçı mukadder hakemlerle EPRİYANU VE EMRE hem fb hem bjk maçında cezalı. ümit ve umuta maç var kazandıramayan cüneyte maç yok.
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İtalyanlar yazdı: Mandzukic geliyor
Toplam 3
Yorum
beşiktaş aboubakar
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