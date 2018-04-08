Kemal Özdeş: “Önemli bir maç kazandık” – Fotomaç – 08 Nisan 2018
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    08 Nisan 2018, Pazar
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    Kemal Özdeş: “Önemli bir maç kazandık”

    Kemal Özdeş: “Önemli bir maç kazandık”

    Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, ’a karşı aldıkları 1-0’lık galibiyete ilişkin yaptığı değerlendirmede, önemli bir maç kazandıklarını belirterek, "Kalan 6 maçı kazanmak istiyoruz. Takımımız bunu yapacak güçte" dedi.

    Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, 'a karşı aldıkları 1-0'lık galibiyete ilişkin yaptığı değerlendirmede, önemli bir maç kazandıklarını belirterek, "Kalan 6 maçı kazanmak istiyoruz. Takımımız bunu yapacak güçte" dedi.

    'in 28. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşan Kasımpaşa, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, "Önemli bir maç kazandık. ve Bursaspor en zor iki deplasman. Taraftar muhteşem. Maçın genelinde her iki takımın da hücumda üretken olduğunu söyleyebilirim. 4 haftada 2 puan toplayıp, iki dış saha maçından 6 puan almak önemliydi. Bu takımın üst sıralarda olması gerektiğini söylemiştim. Bu 6 puan üst sıralara yaklaştırdı bizi. Kalan 6 maçı kazanmak istiyoruz. Bunu yapacak güçte takımımız. Bursaspor'a da kalan maçlarda başarılar diliyorum" dedi.

    Bursaspor'un kaliteli bir takım olduğunu ifade eden Özdeş, "Puan durumundaki yerinden dolayı bir baskı oluyor. Ligin bitmesine 6 hafta var. Disiplinli bir takım bence Bursaspor. Oyunu doğru oynayan takımlar başarılı olacaktır. Ligin sonunda nasıl bir tablo çıkar bunu tahmin etmek güç" dedi.
    1. 08 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 18:56
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