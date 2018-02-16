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    16 Şubat 2018, Cuma
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    , hazırlıklarını sürdürdü

    Kasımpaşa, hazırlıklarını sürdürdü

    , 'in 22. haftasında ile 18 Şubat 2018 Pazar günü evinde yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

    Kemerburgaz Spor Tesisleri'nde Teknik Sorumlu Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı ve pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman 5'e 2 top kapma çalışmalarının ardından yapılan taktik çalışmalarıyla tamamlandı.

    Kasımpaşa, maçı hazırlıklarını yarın saat 18.00'de yapacağı antrenman ile tamamlayacak ve tesislerde kampa girecek.
    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 16:53
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