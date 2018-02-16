Kasımpaşa, hazırlıklarını sürdürdü
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile 18 Şubat 2018 Pazar günü evinde yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
Kasımpaşa, Galatasaray maçı hazırlıklarını yarın saat 18.00'de yapacağı antrenman ile tamamlayacak ve tesislerde kampa girecek.
- 16 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 16:53
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Kartal’da sarı alarm
Toplam 1
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BJK'li Senol hoca az akilliysa bu aksam maça Talisca'siz baslar çünkü kolay kart görüyor ve FB maçinda olmazsa olmazimiz..
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PSG'nin Pepe aşkı kabardı!
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BJK'li Zaten PSG Real'e elenecek ve Emery'nin kontratina son verilecek..; Birsey isteyecek durumda degil yani..
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G.Saray atağa kalktı
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Bilal ARSLAN Gerçekten çok adiller
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