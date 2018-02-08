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    08 Şubat 2018, Perşembe
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    , hazırlıklarını tamamladı

    Kasımpaşa, hazırlıklarını tamamladı

    , Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Evkur ile yarın saat 20.00’de deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

    ?Kemerburgaz Spor Tesisleri'nde, Teknik Sorumlu Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman 5'e 2 top kapma çalışmalarının ardından yapılan taktik çalışmalarıyla sona erdi. Kaleciler Ramazan Köse, Eray Birniçan, Kadem Burak Yaşar ve Murat Can Yıldız kaleci antrenörü Tolga Özgen ile ayrı olarak çalıştı.

    ?Kasımpaşa, Evkur maçı hazırlıklarını tamamladı ve akşam saatlerinde hava yolu ile Malatya'ya gidecek.
    1. 08 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:47
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