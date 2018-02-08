Kasımpaşa, hazırlıklarını tamamladı
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile yarın saat 20.00’de deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
?Kasımpaşa, Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı ve akşam saatlerinde hava yolu ile Malatya'ya gidecek.
- 08 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 15:47
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Mete Kalkavan meydan okudu!
Toplam 21
Yorum
recep bu memlekette hakemler ve federasyon kurumsal güç gösterisini sadece Fener üzerinden yaparlar.Zira kamuoyu desteğini sadece fenere karsı alı
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F.Bahçe yarı finalde Beşiktaş'ın rakibi oldu
Toplam 11
Yorum
bjk Off 3 maç üst üste kocamanın zırıltılarını dinleyeceğiz :)
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Özbek'in kozu 6 milyon TL'lik bağış
Toplam 7
Yorum
Tek çalmayan Canaydın Benim fikrim tek çalmayan Ö.Canaydın.Anlamadığım Şampiyon oluyoruz avrupada başarı var ve hala maddi sıkıntı.Yoksa biz Messiyimi satın aldık
Kasımpaşa, hazırlıklarını tamamladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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