Kasımpaşa'nın Ganalı oyuncusu Mensah, Tam Saha'ya verdiği röportajda başarıyla ulaşmak için çok çalışıp kendine güvenmenin önemli olduğunu söyledi. Türkiye'yi çok sevdiğini kaydeden ve "Süper Lig'in İspanya ligi kadar zorlu" diyen Mensah, Kasampaşa'ya katkı sağlamak istediğini belirtti