 Pahalıya mal oldu! – Fotomaç – 10 Aralık 2017 ;
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    10 Aralık 2017, Pazar
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    Pahalıya mal oldu!

    Pahalıya mal oldu!
    Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, bireysel hataların kendileri için pahalıya mal olduğunu söyledi. 25. dakikaya kadar doğru bir şekilde oynadıklarını kaydeden Özdeş, "Önümüzde 2 maçımız var. Bunları kazanıp çıkışa geçebiliriz" diye konuştu.
    1. 10 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:02
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