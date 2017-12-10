Pahalıya mal oldu!

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, bireysel hataların kendileri için pahalıya mal olduğunu söyledi. 25. dakikaya kadar doğru bir şekilde oynadıklarını kaydeden Özdeş, "Önümüzde 2 maçımız var. Bunları kazanıp çıkışa geçebiliriz" diye konuştu.