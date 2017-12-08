Kasımpaşa'nın konuğu Trabzonspor
Kasımpaşa, Süper Lig'in 15. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.
Ligin son haftasında dış sahada Fenerbahçe'ye 4-2 mağlup olan lacivert-beyazlılar, eski teknik direktörleri Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı Trabzonspor karşısında galibiyet arayacak.
Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki İstanbul temsilcisi, Trabzonspor maçı öncesinde topladığı 18 puanla 11. basamakta yer alıyor.
Rıza Çalımbay ile çıkışa geçen, son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Trabzonspor ise 22 puanla 8. sırada bulunuyor.
Kasımpaşa'da uzun süren sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan Fode Koita'nın yanı sıra Fenerbahçe maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Bernard Mensah, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.
Kasımpaşa ile Trabzonspor arasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 14.00'te başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
- 08 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:05
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Final gibi maç
Toplam 7
Yorum
ADALET PALABIYIK PEPEYİ ATSA MAÇIN GİDİŞATI ÖYLE OLMAYACAKTI BEŞİKTAŞ 2. YARI O POZİSYONLARI RÜYASINDA GÖRÜRDÜ SEN PEPEYİ ATMA ONDAN SONRASI BOŞ
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Terim, Bosna yolunda!
Toplam 11
Yorum
serdar akay_ hinidi gibi kabardı az daha havalanac adam görüşmeye öyle 1 geliyorki hindi gibi kabarıyor.iğğğyyy egolu megoloman itici sanki fransa,italya,ispanayadan vs.. teklif gelmiş gibi,
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Fener'e müjdeli haber!
Toplam 5
Yorum
hakan bu adam satılırsa yerine willian arrao alınsın brezilyadan .. ancak o doldurur boşlugunu.
Kasımpaşa'nın konuğu Trabzonspor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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