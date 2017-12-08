Kasımpaşa'nın konuğu Trabzonspor

Ligin son haftasında dış sahada Fenerbahçe'ye 4-2 mağlup olan lacivert-beyazlılar, eski teknik direktörleri Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı Trabzonspor karşısında galibiyet arayacak.

Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki İstanbul temsilcisi, Trabzonspor maçı öncesinde topladığı 18 puanla 11. basamakta yer alıyor.

Rıza Çalımbay ile çıkışa geçen, son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Trabzonspor ise 22 puanla 8. sırada bulunuyor.

Kasımpaşa'da uzun süren sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan Fode Koita'nın yanı sıra Fenerbahçe maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Bernard Mensah, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.

Kasımpaşa ile Trabzonspor arasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 14.00'te başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.