 Kasımpaşa'nın konuğu Trabzonspor – Fotomaç – 08 Aralık 2017 ;
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    08 Aralık 2017, Cuma
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    'nın konuğu Trabzonspor

    Kasımpaşa'nın konuğu Trabzonspor

    , Süper Lig'in 15. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.

    Ligin son haftasında dış sahada Fenerbahçe'ye 4-2 mağlup olan lacivert-beyazlılar, eski teknik direktörleri Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı Trabzonspor karşısında galibiyet arayacak.

    Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki İstanbul temsilcisi, Trabzonspor maçı öncesinde topladığı 18 puanla 11. basamakta yer alıyor.

    Rıza Çalımbay ile çıkışa geçen, son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Trabzonspor ise 22 puanla 8. sırada bulunuyor.

    'da uzun süren sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan Fode Koita'nın yanı sıra Fenerbahçe maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Bernard Mensah, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.

    Kasımpaşa ile Trabzonspor arasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 14.00'te başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

    1. 08 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 11:05
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