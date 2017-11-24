 Kasımpaşa, hazırlıklarını sürdürüyor – Fotomaç – 24 Kasım 2017 ;
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    24 Kasım 2017, Cuma
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    , hazırlıklarını sürdürüyor

    Kasımpaşa, hazırlıklarını sürdürüyor

    , Süper Lig 13. haftasında Atiker Konyaspor ile 26 Kasım Pazar günü saat 16.30’da Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    , Süper Lig 13. haftasında Atiker Konyaspor ile 26 Kasım Pazar günü saat 16.30'da Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde Teknik Sorumlu Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman 5'e 2 top kapma çalışmalarının ardından yapılan pas-şut çalışmalarıyla sona erdi.

    Kaleciler; Ramazan Köse, Eray Birniçan, Kadem Burak Yaşar ve Murat Can Yıldız kaleci antrenörü Nejdet Şen ile ayrı olarak çalıştı.

    Kasımpaşa, Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarına yarın saat 14.00'da yapacağı antrenman ile devam edecek.
    1. 24 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 16:45
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