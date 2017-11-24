Kasımpaşa, hazırlıklarını sürdürüyor
Kasımpaşa, Süper Lig 13. haftasında Atiker Konyaspor ile 26 Kasım Pazar günü saat 16.30’da Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde Teknik Sorumlu Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman 5'e 2 top kapma çalışmalarının ardından yapılan pas-şut çalışmalarıyla sona erdi.
Kaleciler; Ramazan Köse, Eray Birniçan, Kadem Burak Yaşar ve Murat Can Yıldız kaleci antrenörü Nejdet Şen ile ayrı olarak çalıştı.
Kasımpaşa, Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarına yarın saat 14.00'da yapacağı antrenman ile devam edecek.
- 24 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:45
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Yıldırım, Yalova'da pota açılışına katıldı
Toplam 4
Yorum
POTA KRALI BIRAK POTAYI MOTAYI TAKIM KURŞUNLANDI MAÇLARA ÇIKMAYACAZ DEDİN ÇIKTIK CÜNEYTE ÖZGÜR YANKAYAYA DÜDÜK ASTIRTAMADIN BUNLARLA UĞRAŞ BIRAK POTAYI
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Başakşehir'den Avrupa'da ilk zafer
Toplam 15
Yorum
türk bre beylnsiz 100 yılda bir olmuş şeyimi örnek gösteriyorsun, seyirciyle olmuyorda deplasman korkusu diye birşey niçin var
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Yapma bunu Konya
Toplam 9
Yorum
CELAL ONCE HOCA TOPA BASIN DEMEDI SONRA OMER ALI 3 E 1 POZIYONDA SACMALADI SONRA SERKAN ADAM DAN AUTA CIKACAKKEN ALDA AT DEDI EN SON MOKE KALEYE G
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