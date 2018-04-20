Kardemir Karabükspor, Bursaspor maçına hazır – Fotomaç – 20 Nisan 2018
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    20 Nisan 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    , maçına hazır

    Kardemir Karabükspor, Bursaspor maçına hazır

    'in 30. haftasında yarın sahasında ile karşılaşacak , hazırlıklarını tamamladı.

    Çamlık Spor Tesisleri'nde, teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

    İdmanın ardından Metin Türker Tesisleri'ne geçen kafile, burada kampa girdi.

    Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem yönetecek.

    Karabük ekibinde sakatlıkları bulunan Marius Alexe, Ferhat Görgülü ve Herve Kage, 'a karşı oynayamayacak.

    1. 20.4.2018 15:42
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