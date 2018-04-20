Kardemir Karabükspor, Bursaspor maçına hazır
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında Bursaspor ile karşılaşacak Kardemir Karabükspor, hazırlıklarını tamamladı.
Çamlık Spor Tesisleri'nde, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.
İdmanın ardından Metin Türker Tesisleri'ne geçen kafile, burada kampa girdi.
Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Serkan Çınar yönetecek.
Karabük ekibinde sakatlıkları bulunan Marius Alexe, Ferhat Görgülü ve Herve Kage, Bursaspor'a karşı oynayamayacak.
- 20.4.2018 15:42
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Soldado'dan Beşiktaş'a gönderme
Toplam 48
Yorum
Adil Soldado Provokatif bir oyuncu ilk maçta da aynı eylemi yaptı.
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TFF olaylı derbi ile ilgili çarşamba günü toplanacak
Toplam 47
Yorum
Tale Olaylar Tolqa yuzunden cikmadi olaylar zaten macin baslama duduyu ile baslamisti her kornerde Quaresmaya bozuk para cakmak atiyorlardi
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Soldado'dan Beşiktaş'a gönderme
Toplam 48
Yorum
eray türk futboluna yakışmayan olaylar yazık hala oynamaktan bahsediyor böyle çirkin olayı bile doğru buluyor nasıl bir kişilik bu
Kardemir Karabükspor, Bursaspor maçına hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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