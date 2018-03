Ünal Karaman'ın 'Kangal köpeği' sevgisi

Süper Lig'in 27'nci hafta maçında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşmak üzere Sivas'a gelen Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, yaklaşık bin 600 metre yükseklikteki Meraküm Tepesi üzerinde kurulan, İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezi'nin işletmecisi ve Kangal köpeği uzmanı Hüseyin Yıldız'ı ziyaret ederek Kangal köpeği hakkında bilgi aldı.



Geçen ay kendisine Hüseyin Yıldız tarafından Kangal köpeği yavrusu hediye edildiğini ve Kangallarla tanıştığını ifade eden Karaman, "Bunlarla ilgili söylenecek çok fazla söz yok. Sağ olsun Hüseyin ağabeyimiz bunlarla ilgileniyor ama bizden birileri, bizden bir can bunlar. Onun için iyi bakmamız lazım. Sevgimizi, şefkatimizi hissettirmemiz lazım. Onların doğalarında, onların kültürlerinde yine bizim kültürümüze hizmet etmesi noktası içerisinde yaşatmamız lazım. Bir de can yani bunlar, şunların güzelliklerine bakar mısınız, elbette ki çok mutluyum. Hüseyin kardeşimiz bu işe yıllarını verdi, emek harcıyor. Telefon dostluğumuz vardı. Şimdi mekanında ziyaret ettik, sağ olsun ev sahipliği yapıyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Geçen ay içerisinde beni de kangal sevgisiyle buluşturdu. Sağ olsun bana hediye bir köpek, hediye bir can gönderdi. İnşallah bizde sadece verebildiğimiz ölçü içerisinde sevgimizi, şefkatimizi vermeye çalışacağız. Allah esirgesin, tabii bizden olanları korumak lazım" dedi.



"EN ÜST DÜZEYDE HAZIRLANDIK"

Yarın karşılaşacakları Demir Grup Sivasspor maçı hakkında da konuşan Karaman, "Tabii ki zor durumda olduğumuzu tüm spor kamuoyu biliyor. Bu şu demek değildir, 'evet tamam kötü durumdayız ama biz havlumuzu attık, mücadele etmeyeceğiz, çaba göstermeyeceğiz' öyle bir şey algılanmasın. Hazırlığımızı en üst düzeyde, ciddi bir şekilde yaptık. Bütün mücadelemizi vereceğiz. Bakalım Mevla hangi sonucu bize yaşatacaksa bunu hep beraber göreceğiz" ifadelerini kullandı.



Tesis işletmecisi Hüseyin Yıldız da ziyaretten dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Yıllardır beğeni ile, zevkle takip ettiğim bir hocamız, kardeşimiz. Çok da beğendiğim bir futbolcuydu. Demek ki içimizden çok doğru şeyler söylemişiz. Neticede iki kardeş burada buluştu. Geldi beni burada ziyaret etti. Kendisini de yakinen tanımaktan da gurur duyuyorum. Bundan sonra da kardeşliğimiz devam edecektir" dedi.