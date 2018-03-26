“Ben buraya hikayeden gelmedim”
Kardemir Karabükspor’un çiçeği burnunda teknik direktörü Ünal Karaman, içinde bulundukları durumu hazmedemediklerini söyleyerek, “Ben buraya hikayeden gelmedim” dedi.
"KÖTÜ DURUMDA OLABİLİRİZ AMA..."
Teknik olarak çok iyi durumda olmadıklarını vurgulayan Karaman, "Arkadaşlar da bizler de bunun farkındayız. Bu takım kimyası ve mühendisliği çok farklı bir şey. Bu bir eleştir değildir, daha önceki yönetimin hesaplaması dahilinde yapılmış bir programlamadır. Biz buna saygı duyuyoruz. Elimizdeki malzeme ve arkadaşlarımız bu. Biz bunun üzerindeki külü nasıl atıp köz haline getiririz onun hesabı içinde olacağız. O yangını samimi olarak yüreğinde hissederek mücadeleyi verecek kimlerse onların hazırlığı içinde yapacağız. Ben buraya hikayeden gelmedim. Burası layloylom günleri değil. Benim ne kendim ne yönetim ne de sporcularım adına böyle bir şeyi kabullenmem söz konusu değildir. Kötü durumda olabiliriz ama bu havlu atmak anlamına gelmez. Her maça giderken kötüyüz şöyle olacak böyle olacak demek değil. Biz var olan hazırlığımızı en üst seviyede yapacağız. En iyi seviyeye ve mücadele verme adına antrenmanları yapacağız. Motivasyon olarak güçlü bir şekilde sahaya kendimizi çıkartmaya gayret göstereceğiz. İnşallah ligi böyle tamamlayacağız. Oyuncuların bir an öce bizleri tanıması gerekiyor. Burada takım disiplini olacak. Biz bunu sevgiyle yıllar yılı yaptık ve bu bizim en büyük silahımız olacak. Burada faşizan baskı yok, burada dostluk kucaklaşması var. Aldığımız paranın karşılığında bir helallik almamız gerekecek. Ben burada hedeflerini bitirmiş oyuncu görmek istemem. O bilinç içinde arkadaşımız olacak olursa da biz onlarla konuşup gereğini yapacağız. Saha içerisinde eksik yönlerini kapatıp, iyi yönlerini de arttırıp daha çok geliştirip mücadele eden bir takım değerlendirmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.
79 yılından beri sporun içinde olduğunu da kaydeden Karaman, şunları söyledi:
"Ekonomik durum beni korkutmuyor. Biz onu aşabiliriz. Takım mühendisliği noktasında devre arasında biraz daha farklı bir yapılanma içerisinde alternatifli bir kurgu oluşmuş olsaydı iyi olurdu. Ona da saygı duyuyorum. Ben Karabük'ün maddi sorunları aşacağına inanıyorum. Bu şehrin dinamiklerinin bu sorunun üstesinden gelebileceğini düşünüyorum. Asıl olan bizim saha içi dinamiklerini canlı tutup insanlara o ilhamı verebilmemiz."
Kardemir Karabükspor oyuncularından Alican Karadağ ise milli maç arası takımda hoca değişikliği yaşadıklarını ve iyi çalışarak, Sivas'a puan veya puanlar almak için gideceklerini kaydetti.
Osman Çelik de zorlu bir deplasmana iyi hazırlandıklarını düşündüklerini kaydederek, "Genelde hoca değişikliğinden sonra ilk haftalarda takımlar hep reaksiyon verir. Biz de bu reaksiyonu verip puan veya puanlarla dönümek ve taraftarımızı sevindirmek istiyoruz" dedi.
- 26 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 16:05
-
Gençlerbirliği maçı biletlerine normal fiyat uygulaması
Toplam 1
Yorum
Doctor Stad dolmuyacak taraftarı küstürdünüz
-
Yok böyle bir kazanç! Tarık Çamdal...
Toplam 2
Yorum
gssssssssssss tolganın yıllık 2.2 mıl euro suyla selcuk gıbı futbolu bırakmıs adama odenen yıllık 3.5 mıl euronun yanında neki
-
Ozan hakkında karar verildi
Toplam 3
Yorum
rte ozan bi işe yaramadı boşa gitti 6 miyon euro aziz babanın fiyasko transferleri.
“Ben buraya hikayeden gelmedim” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.