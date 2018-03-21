Karabükspor’da Ünal Karaman dönemi – Fotomaç – 21 Mart 2018
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    21 Mart 2018, Çarşamba
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    Karabükspor’da dönemi

    Karabükspor’da Ünal Karaman dönemi

    takımlarından , teknik direktörlüğe ’ı getirirken, mevcut teknik direktör Levent Açıkgöz’ü ise genel menajer olarak görev verecek.

    Kulüp Başkanı 'in yaptığı açıklamada, Teknik Direktör Levent Açıkgöz'ü takımda genel menajerliğe getirdiklerini teknik direktörlük konusunda da ile anlaştıklarını söyledi.

    Bir yılı opsiyonlu sezon sonuna kadar prensipte anlaşma sağlanan Ünal Karaman, bu sabah saatlerinde kente gelerek, yardımcı hocaları ile birlikte Özel Medikar Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Karaman, daha sonra tesislere geçerek burada Kulüp Başkanı Mehmet Aytekin ile görüştükten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak.

    Faal futbol yaşamını tamamladıktan sonra 2000-2004 yılları arasında A Milli Futbol Takımı yardımcı antrenörlüğü görevinde bulunan Karaman, 2005 yılında teknik direktörlüğü görevine getirildi. 26 Eylül 2007'de Konyaspor'u çalıştırmaya başlayan Karaman, daha sonra MKE Ankaragücü, ve Şanlıurfaspor'da görev yaptı.

    1. 21 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:20
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