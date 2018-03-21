Karabükspor’da Ünal Karaman dönemi
Süper Lig takımlarından Kardemir Karabükspor, teknik direktörlüğe Ünal Karaman’ı getirirken, mevcut teknik direktör Levent Açıkgöz’ü ise genel menajer olarak görev verecek.
Bir yılı opsiyonlu sezon sonuna kadar prensipte anlaşma sağlanan Ünal Karaman, bu sabah saatlerinde kente gelerek, yardımcı hocaları ile birlikte Özel Medikar Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Karaman, daha sonra tesislere geçerek burada Kulüp Başkanı Mehmet Aytekin ile görüştükten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak.
Faal futbol yaşamını tamamladıktan sonra 2000-2004 yılları arasında A Milli Futbol Takımı yardımcı antrenörlüğü görevinde bulunan Karaman, 2005 yılında Ümit Milli Takım teknik direktörlüğü görevine getirildi. 26 Eylül 2007'de Konyaspor'u çalıştırmaya başlayan Karaman, daha sonra MKE Ankaragücü, Adana Demirspor ve Şanlıurfaspor'da görev yaptı.
- 21 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 11:20
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Çıkıp aslanlar gibi oynayalım
Toplam 3
Yorum
TARAFTAR Bu saatten sonra nasıl oynarsanız oynayın , hatta hiç oynamasanız da en kötü dördüncü olursunuz , yazık oldu bu sezona da.
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Pes etmeden devam edeceğiz
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Josef sen ve Mehmet Topal ın sayesinde ileri pası unuttu takım , sayenizde şampiyonluğun gittiği üçüncü yıl , neyin sabrından bahsediyorsun.
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Biz sampiyon olacagız
Toplam 4
Yorum
arsen l. Vida sakatlar yokken oynuyor ,sakatlık var Vida oynamıyor.Beyine bak.Caner de öyle ama 2 si de yedek.Medeli ortaya al.Ama beyin yok ki.
Karabükspor’da Ünal Karaman dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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