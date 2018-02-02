Ara transferde Süper Lig’deki 18 takım 63 oyuncu aldı. Lig sonuncusu Karabük 12 transferle zirvede yer aldı. Başakşehir Arda, Konyaspor ise Jahovic ve Eto’o’yla imzalayarak şov yaptı
LİDERDEN NOKTA ATIŞI
Lider M.Başakşehir de Konya gibi bu döneme damga vuran diğer takım oldu. Turuncu- lacivertliler, Barcelona'dan milli yıldız Arda Turan ve Konyaspor'da ses getiren başarısı sonrası İtalya'ya transfer olan golcü Riad Bajic'i Udinese'den kiraladı.
12. isim stopere
Transfer şampiyonu Karabükspor, son imzasını Giresunspor'dan 32 yaşındaki stoper Özgür Yılmaz'a attırdı. Tecrübeli futbolcuyla 1.5 yıllık sözleşme imzalandı.
- 02 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 23:52
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Fenerbahçeli yıldız 3 hafta yok!
Toplam 3
Yorum
POYRAZ Aykut sen bu takıma nasıl idman yaptırıyorsunki bu çocukların hepsi adele den sakatlanıyor demekki bu çocuklara yanlış idman yaptırıyorsun.
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Avrupa aşkına
Toplam 3
Yorum
erol erol olarak,lig başında,hangi hafta hedef ne olacak buraya yazdım.hepsi çıktı.muharrem usta hep yalan söyledi.
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Deniz Naki'ye bir darbe daha! Resmen bitti
Toplam 1
Yorum
Bence Adam Türkiyenin 3 Lig De oynuyor Zaten Kariyeri bitmis sayilir Süper Lig de 24 Macta 1 Gol Yapmisti Bundesliga da 20 Macta 1 Gol
Transfer şampiyonu Karabük haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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