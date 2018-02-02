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    02 Şubat 2018, Cuma
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    şampiyonu

    Transfer şampiyonu Karabük

    Ara transferde ’deki 18 takım 63 oyuncu aldı. Lig sonuncusu 12 transferle zirvede yer aldı. Başakşehir Arda, ise Jahovic ve Eto’o’yla imzalayarak şov yaptı

    Süper Lig'de ara döneminde 18 takım toplam 63 transfer gerçekleştirdi. Karabükspor 12 transfer ile zirvede yer alırken, F.Bahçe ise transfer yapmadı. Ligde sonuncu durumdaki ekibi, 12 futbolcu takıma dahil ederken, 12 oyuncu ile de yollarını ayırdı. ve şampiyonu Konyaspor ise Jahovic sürprizinin ardından Eto'o bombasını patlatıp ligdeki en iyi hücum hatlarından birine sahip oldu.

    LİDERDEN NOKTA ATIŞI
    Lider M.Başakşehir de Konya gibi bu döneme damga vuran diğer takım oldu. Turuncu- lacivertliler, 'dan milli yıldız ve 'da ses getiren başarısı sonrası 'ya transfer olan golcü Riad Bajic'i Udinese'den kiraladı.

    12. isim stopere
    Transfer şampiyonu , son imzasını Giresunspor'dan 32 yaşındaki stoper Özgür Yılmaz'a attırdı. Tecrübeli futbolcuyla 1.5 yıllık sözleşme imzalandı.
    1. 02 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:52
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