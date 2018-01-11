Altınordu Karabükspor'u mağlup etti
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, Antalya kampındaki son hazırlık maçında Süper Lig'de mücadele eden Kardemir Karabükspor'u 3-0 mağlup etti.
Altınordu oynanan özel müsabakaya; Erce - Murat, Uğur, Hasan, Yusuf, Barış, Deniz, Serkan, Oğulcan, Erdoğan, Fatih ilk 11'iyle,
Karabükspor ise Rybka - Hakan, Ferhat, Ibanez, Osman, Bliznichenko, Serdar, Tayyib Talha, Alican, İshak, N'Djeng ilk 11'iyle çıktı.
İzmir ekibinin gollerini 17'nci dakikada Fatih, 48'inci dakikada Erdoğan, 57'nci dakikada ise Kerim Avcı kaydetti.
- 11 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 17:46
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Sırada Aykut Kocaman mı var?
Toplam 9
Yorum
fbcan lucescu ile olmayacağı baştan belliydi sırf arda'yı tekrardan milli takıma döndürmek için getirdiler.
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Mas'tan sonra bir ayrılık daha! Gitmek istiyor...
Toplam 6
Yorum
HaLm61 Derhal gönderilmeli iyice soğuttu kendinden hiç bir işe yaramaz defansa yardım etmez biriysel oynayan bir topçu gönderin gitsin ..
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Aziz Yıldırım'ı kızdıran talep! RvP ayrılık için...
Toplam 31
Yorum
Hayrettin Arkadaş çok basit RVP kendini dünya yıldızı görüyorsa yolla paf takımına orda çalıştır gelmez ise Noter huzurunda tutanak tut cezayı bas şikayet ederse UEFA ya noter belgelerini ve bilir kişi raporlarını göster bak bakalım nasıl tıpış tıpış çalışıyor
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