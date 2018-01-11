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    11 Ocak 2018, Perşembe
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    'u mağlup etti

    Altınordu Karabükspor'u mağlup etti

    TFF 1'inci Lig ekiplerinden , Antalya kampındaki son hazırlık maçında Süper Lig'de mücadele eden Kardemir 'u 3-0 mağlup etti.

    oynanan özel müsabakaya; Erce - Murat, Uğur, Hasan, Yusuf, Barış, Deniz, Serkan, Oğulcan, Erdoğan, Fatih ilk 11'iyle,
    ise Rybka - Hakan, Ferhat, Ibanez, Osman, Bliznichenko, Serdar, Tayyib Talha, Alican, İshak, N'Djeng ilk 11'iyle çıktı.
    İzmir ekibinin gollerini 17'nci dakikada Fatih, 48'inci dakikada Erdoğan, 57'nci dakikada ise Kerim Avcı kaydetti.

    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:46
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