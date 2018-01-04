Açıkgöz, kırmızı-mavili ekibin ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Antalya'da yaptığı kampta AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Karadeniz temsilcisinin 9 puanla 18'inci ve son sırada tamamladığı ilk yarıyı çok sıkıntılı geçirdiğini belirten 47 yaşındaki teknik adam, "Bu süreçte maddi konularda kriz yaşadık ve ardından yönetimimiz istifa etti. Yeni yönetim de, sıkıntılı süreçten çıkabilmemiz için bir çalışma başlattı. Ama bu çalışmalar, devre arasına denk geldiği için süreç bizim adımıza ağır işliyor. Birçok oyuncumuz hakkında transfer söylentileri var ama şu ana kadar kulübümüze gelen resmi bir teklif yok. Gidecek ve kalacak oyuncular 7 Ocak'a kadar netleşecek. Ardından mevcut takımımızı kuracağız." dedi.

Kardemir Karabükspor yönetiminin mevcut oyuncularla ilgili sıkıntıları çözmek için çok uğraştığını dile getiren Açıkgöz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşallah iç ve dış transferde kısa sürede adımlar atarak kampta yeni oyuncularla çalışma imkanı buluruz. Kampa 14 oyuncuyla başladık. Birkaç oyuncumuz ise daha sonra aramıza katılacak. Oyuncularımız, ikinci yarıda ellerinden gelen mücadeleyi yapacaklar. O mücadelenin sonunda nerede olacağımızı süreç gösterecek. Ama biz her şeyin en olumsuzunu düşünerek gelecek sezonun planlamasını yapacağız. Ligde kalırsak müthiş olay olacak. Tüm oyuncularla sonuna kadar o mücadeleyi vereceğiz. Ama eğer başarılı olamazsak da gelecek sezonun planlamasını yapacağız. İkinci yarıda mücadele eden ve savaşan bir takım olacak. Futbolcular bunu gösterecek."

- "Teknik direktörler Türk olsun istiyoruz ama takımlarımız yabancı"

Levent Açıkgöz, Süper Lig'de daha çok Türk teknik adamların çalışmasıyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Ligde Türk teknik direktörlerin fazla olması gurur verici. İnşallah yerli teknik adam sayısı artar. Teknik direktörler Türk olsun istiyoruz ama takımlarımız yabancı. Yabancı oyuncuya karşı değilim. Kaliteli yabancılar Türk futboluna değer katılabilmesi adına ülkemize gelsin. Ama şu an ligdeki yabancı oyuncu sayısı çok fazla. İlk 11'de İstiklal Marşı'nı okuyan oyuncu yok. Türk teknik direktörlere maalesef ön yargıyla bakılıyor. Bu ön yargıları ortadan kaldırmak gerek."

- "Yöneticiler harcadıkları paralardan sorumlu olmalı"

Açıkgöz, kulüp yöneticilerinin harcadıkları paralardan sorumlu olması gerektiğine dikkati çekti.

Şu anda transferde para harcayan kulüp yöneticilerinin bunda hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını aktaran Levent Açıkgöz, "Yöneticilerin, harcadıkları paralardan sorumlu olurlarsa o sorumluluğun altına tereddüt ederek gireceklerini düşünüyorum. Yabancı oyunculara senelik korkunç rakamlar veriliyor. Her takımda birçok yabancı oyuncu var. Alacakları para garanti altında. Vergilerini dahi kulüplerimiz ödüyor. Döviz kurları zaten devamlı artıyor. Bu süreçte kulüplerin gelirlerinin de artması lazım fakat bu sıkıntıya çözüm bulunamıyor." diye konuştu.

Türk futbolunda kulüplerin ekonomik sıkıntı yaşamamaları adına altyapılara önem vermeleri gerektiğini anlatan 47 yaşındaki teknik direktör, "Yeniden yapılanmalıyız. Kampa altyapıdan 5 oyuncu getirdik. Bu sayı, daha da artabilir. İşler kötü gittiği zaman altyapıya bakıyoruz. Ülke genelinde, gerekirse uluslararası turnuvalara bile katılmamayı göze alarak hep beraber bir kalkınma projesi üretmeliyiz. Bu proje doğrultusunda ise tesisleşerek uzun vadede yeniden yapılanmaya gitmeliyiz. Bu ülkedeki genç nüfus hiçbir yerde yok. Ama biz maalesef bu potansiyeli değerlendiremiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

- "İkinci yarı çok heyecanlı ve çekişmeli geçecek"

Levent Açıkgöz, Süper Lig'de ikinci yarının çok çekişmeli geçeceğini düşündüğünü kaydetti.

Ligde en iyi futbolu oynayan takımın Medipol Başakşehir olduğunu vurgulayan Açıkgöz, "Beşiktaş'ın da Avrupa'daki durumuna göre lige ağırlığını koyacağını düşünüyorum. Anadolu takımlarının göstereceği performans, şampiyonluğu muhakkak etkileyecektir. Türk futboluna yakışır ve kardeşlik içinde bir lig olmalı. İnsanlar birbirine hoşgörü göstermeyecek duruma geldi. Kazananı tebrik etmek gerekiyor. Ligde ikinci yarının çok heyecanlı ve çekişmeli geçeceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "Genç oyunculara şans vereceğiz"

İkinci yarıda genç oyunculara şans vereceklerini de belirten Açıkgöz, şunları kaydetti:

"İki seneden bu yana A takımla idmanlara çıkan 18 yaşındaki Tayyib Talha Sanuç'un Türk futboluna ve Karabük'e katkı sağlayacağını düşünüyorum. İnşallah ikinci yarıda şans bulacak. Birkaç oyuncumuz daha var. Fırsat olduğunda hepsine şans vereceğiz. Zaten onlara bu şansı vermediğimiz sürece hiçbir yere gitme imkanları yok. Kiraya veriyoruz ama kulüpler genç oyuncu diye onları oynatmıyor. Ardından kaybolup gidiyorlar. Zaten sıkıntılarımız da var. Böyle bir ortamda onları değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.