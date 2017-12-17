 ‘F.Bahçe’ye karşı yürekli isim lazım’ – Fotomaç – 17 Aralık 2017 ;
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    17 Aralık 2017, Pazar
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    ‘F.Bahçe’ye karşı yürekli isim lazım’

    ‘F.Bahçe’ye karşı yürekli isim lazım’
    Süper Lig'de zorlu günler geçiren Karabükspor'da Tony Popovic'in ardından teknik direktörlüğe getirilen Levent Açıkgöz net konuştu. Açıkgöz "Fenerbahçe maçında yüreğini ortaya koyacak arkadaşlar lazım. En doğru seçimi yapacağız. Şu anda idmanda gönülsüz olan, kafaları karışık isimlerle işimiz yok" dedi. Açıkgöz, Kadıköy'den alacakları puanın direnişin başlangıcı olacağını söyledi.
    1. 17 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:06
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