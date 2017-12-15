"Mağlup olmaya gitmiyoruz"
Kardemir Karabükspor, teknik direktör Tony Popovic ile yollarını ayırmasının ardından Fenerbahçe ile oynayacağı maça altyapı antrenörü Levent Açıkgöz ile çıkacak.
Futbol Şube Sorumlusu Bülent Toraman, güçlü bir takım olduklarını belirterek, "O taraf Fenerbahçe ise biz de Karabükspor'uz. Biz oraya mağlup olmaya gitmiyoruz. Benim aslanlarım çıkar sahaya mücadelesini yapar" dedi.
Kardemir Karabükspor, pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor. Altyapı antrenörü Levent Açıkgöz, antrenman öncesi futbolcularıyla tek tek tokalaştı. Futbol Şube Sorumlusu Bülent Toraman, teknik direktör Tony Popovic ile yollarını ayırdıklarını hatırlatırken, "Bu değişiklik gerekiyordu. Yeni bir heyecan, kan gerekiyordu. Senelerdir altyapımızda antrenörlük yapan Levent Açıkgöz hocamız antrenmana çıktı. Futbolcularımızı neşeli gördük. Hepsi iyi niyetli. İnşallah bu iyi niyetleri Fenerbahçe maçına yansır" dedi.
Fenerbahçe'nin çok formda olduğu ile ilgili yöneltilen soru üzerine Toraman, "O taraf Fenerbahçe ise biz de Karabükspor'uz. Karabükspor'un bir değerleri var. Ön taraf sermaye arka taraf Çelik İş Sendikası, işçiler. Yani biz de güçlü bir takımız. Biz oraya mağlup olmaya gitmiyoruz. Benim aslanlarım çıkar sahaya mücadelesini yapar" diye konuştu.
1,5 saat süren antrenmana süresiz kadro dışı bırakılan kaleci 39 yaşındaki Ahmet Şahin, sakatlığı süren Dany ve izinli olan Seleznov katılmadı.
- 15 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:30
-
Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu!
Toplam 11
Yorum
.... Besiktas bir an önce elensin...aspora(algispora) prim yaptirmaya luzum yok!!!
-
İki sezonda Avrupa fatihi olunmaz!
Toplam 27
Yorum
yayınlayabilecekmisiniz?:)) o senin dediğin aslan parçası kardeşim menejerlerin vizyonu. zar attın düşeş geldi. değil mi fiko:))
-
TFF'den Infantino'ya bomba F.Bahçe talebi
Toplam 39
Yorum
LİVERPOOL 7 YIL OLDU HALA 2010 2011 ŞAMPİYONLUĞU AİT OLDUĞU YER TRABZONSPOR MÜZESİNE GELMESİNİ BEKLİYORUZ ADALET ERYADA GEÇ YERİNİ BULUR O GÜN YAKNDR.
"Mağlup olmaya gitmiyoruz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.