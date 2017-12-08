Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Tony Popovic, kulüpte problemlerin aşılmaya başlanmasının kendileri adına olumlu olduğunu söyleyerek, "Bu süreçte yapmamız gereken en elzem ve önemli olan şey Pazartesi günü Konya maçından 3 puan almak" dedi.

Yaklaşık 1 aydır yönetimsel boşluk ve mali sıkıntıların yaşandığı Karabükspor'da başkan adayının belirlenmesi ve futbolculara ödemelerin başlaması sonucu takımda moraller yükseldi. Hasan Doğan tesislerinde teknik direktör Tony Popovic gözetimine yapılan idmana sakatlığı bulunan Dany katılmazken, Serdar takımdan ayrı çalışma yaptı. İdman sırasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Tony Popovic, kulüpte problemlerin aşılmaya başlanmasının kendileri adına olumlu olduğunu söyleyerek, "Bu süreçte yapmamız gereken en elzem ve önemli olan şey Pazartesi günü Konya maçından 3 puan almak" dedi.



"Hedefimiz Konya'dan 3 puan almak"

Hafta başında konuk olacakları Konyaspor maçı ile 3 puan özlemeni gidermek istediklerini kaydeden Popovic, " UEFA kupasında bir takımın oynuyor olması, onun çok iyi bir takım olduğu anlamına gelir. Dün akşam maçlarını izledim Konyaspor çok iyi bir takım. Bizde iyiyiz. Biz iyi olduğumuzu neticeler alamasakta son maçlarda yükseliş gösterdik. İyi top oynuyoruz ve futbol adına doğru işler yapıyoruz. Bu doğrultuda da Konyaspor maçına çok iyi bir şekilde hazırlanıyoruz. Saha dışındaki olaylar çok olumlu ve problemler aşılmaya başlandı. Kulüp çok iyi bir doğrultuda devam etmeye başladı. Bizde bunu futbolculardan gözlemliyoruz. Futbolcularımız da işlerin daha iyi gittiğinin farkında. Bu adım adım olacak. İvedi bir şey olmasını hemen beklemiyoruz. Yönetimsel ve finansal durumlar tamamen çözülecek. Bu süreçte yapmamız gereken en elzem ve önemli olan şey Pazartesi günü Konya maçından 3 puan almak" dedi.



"Bir şekilde gol atmayı beceremiyoruz"

İstatistiklerde takımın iyi olduğunu ancak gol yollarında sorunun devam ettiğinin sorulmasının üzerine Popovic, " Devam eden bir süreç bu. Her hafta biz gol yollarında daha etkili olmak için çalışma yapıyoruz ve aslında oluyoruz. Maçlara baktığımız da top bir şekilde kaleye girmiyor. İşin bir diğer boyu da hücumdan ziyade defansta da iyiyiz. Çok az pozisyon veriyoruz. Çok fazla pozisyona giriyoruz. Bir şekilde golü beceremiyoruz. Bu aslında bir manada iyiye işaret. İyi oynuyoruz ve çok pozisyon buluyoruz. Konyaspor maçında artık bu şansızlığının tersine döneceğine inanıyorum" diye cevapladı.



"Yeni başkanla oturup konuşacağız"

Ekonomik sıkıntının tamamen çözülmesi noktasında devre arasında transfer düşünüp düşünmedikleri sorusunu ise Popovic şöyle cevapladı:

" Şuan için bunu konuşmanın doğru zaman olduğunu düşünmüyorum. Yeni başkanla oturup bu durumu değerlendireceğiz. Bizim planlarımız ve kendi düşüncelerimiz var. Bunun henüz zamanı değil. Bunu yeni başkanla süreç tam netleştiği zaman oturup konuşuruz."

Yaklaşık iki saat süren idmanda futbolcular pas ve gol çalışması yaptı.