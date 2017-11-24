Tarihi maçımız

ÜST üste 4 yenilgiyle ateş hattına düşen K.Karabük'te Teknik Direktör Tony Popovic, kritik Bursa maçı için iddialı konuştu. Popovic, "Bursaspor tarihi olan bir kulüp, biz de orada kendi tarihimizi değiştirmek için oynayacağız" değerlendirmesinde bulundu.