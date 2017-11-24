 Tarihi maçımız – Fotomaç – 24 Kasım 2017 ;
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    24 Kasım 2017, Cuma
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    Tarihi maçımız

    Tarihi maçımız
    ÜST üste 4 yenilgiyle ateş hattına düşen K.Karabük'te Teknik Direktör Tony Popovic, kritik Bursa maçı için iddialı konuştu. Popovic, "Bursaspor tarihi olan bir kulüp, biz de orada kendi tarihimizi değiştirmek için oynayacağız" değerlendirmesinde bulundu.
    1. 24 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:31
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