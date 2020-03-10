Tarsus Belediyespor Kadın Basketbol Takımı'nda hedef 1. Lig

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın talimatları doğrultusunda kurulan kadın basketbol takımı, Kadınlar Bölgesel Basketbol Liginde (KBBL) 2019-2020 sezonunu lider olarak tamamladı.

Koç Mustafa Secerlioğlu ve yardımcı antrenörler tarafından sezona hazırlanan ve lige iyi bir başlangıç yapan Tarsus Belediyespor, Kadınlar Basketbol Bölgesel Liginde A grubunda şampiyonluk mücadelesinde 16 maçta 15 galibiyet alırken, 1 maçtan sahadan yenik ayrıldı.

Oynadığı 16 maçta rakip potalara bin 120 sayı bırakan Turkuaz Beyazlılar, kendi potalarından 807 sayı gördü.

A grubunu lider olarak tamamlayan Tarsus Belediyespor, Bolu'da yapılacak olan 6'li finallerde 1.Lig'e çıkmak için mücadele verecek. 1. Lige çıkmak için ilk engeli grupta lider olarak aştıklarını belirten takım koçu Mustafa Secerlioğlu, Başkan Bozdoğan'ın verdiği destekle, oyuncuların, yönetimin ve taraftarların kenetlenerek hep birlikte bu başarıyı yakaladıklarını söyledi. Secerlioğlu, "Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Önümüzde 6'lı finaller var, bu maçlarda da başarılı olup takımımızı 1. Lige taşıyıp sezon başından bu yana verdiğimiz emeği taçlandırmayı umut ediyoruz" dedi. Grubu lider tamamlayan takımı tebrik eden Başkan Haluk Bozdoğan ise "Kadın Basketbol Takımımızın bu başarısı hepimizi gururlandırdı. Şimdi sıra katılacakları altılı finallerde bu istikrarı sürdürüp 1. Lige çıkmaya geldi. Biz oyuncularımıza sonuna kadar güveniyoruz. Takımımıza olan desteğimiz devam edecek, inşallah takımız adını 1. Lige yazdıracaktır. Sabırsızlıkla kendilerinden şehrimize bayram havası estirecek bu başarıyı bekliyoruz" diye konuştu.