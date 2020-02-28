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28 Şubat 2020, Cuma
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FIBA 'nde eşleşmeler belli oldu!

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu!

FIBA 'nde eşleşmeleri belli oldu. Kadın basketbolunun kulüpler bazındaki en önemli organizasyonunda, B Grubu'nu lider bitiren , çeyrek finalde Fransız temsilcisi ile eşleşti.

FIBA 'nde çeyrek finalde 2 galibiyete ulaşan takımlar adını 'e yazdıracak. Çeyrek finallerin ilk maçları 11 Mart'ta, ikinci karşılaşmaları ise 18 Mart'ta yapılacak. Gerek kalması durumunda üçüncü müsabakalar ise 25 Mart'ta oynanacak.

Öte yandan, organizasyonda yer alan bir diğer Türk ekibi ÇBK Yenişehir Belediyespor ise A Grubu'nu 7. sırada bitirerek elenmişti.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

UMMC Ekaterinburg () - BLMA ()

LDLC Asvel (Fransa) - Nadezhda (Rusya)

ZVVZ USK Prag (Çekya) - Famila Schio (İtalya)

- (Fransa)

  1. 28.02.2020
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