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21 Kasım 2019, Perşembe
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Haberler Kadın Basketbol Ligi Haberleri Ann Wauters sağlık kontrolünden geçti

sağlık kontrolünden geçti

Ann Wauters sağlık kontrolünden geçti

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Basketbol'un yeni transferi 39 yaşındaki sağlık kontrolünden geçti.

Memorial Hastanesi'nde sağlık kontrolünün ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Wauters; "Geri geldiğim için mutluyum. 3 yıl önce buradaydım. Güzel günler geçirdik ve Avrupa kupasını burada yaşadık beraber. Bazı oyuncular gitti ama kalanları tanıyorum. Yeni takım arkadaşları, heyecanlıyım. Umarım bu sene tekrar Euro Cup finali oynarız. Kabul edelim ki Ligi de çok zor bir lig. Oyunları kazanıp üst sıralara çıkmak istiyoruz. Taraftarımızın desteğini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

  1. 21.11.2019
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