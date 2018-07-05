Hatay BŞB, Euroleague'de Fenerbahçe ile aynı gruba düştü – Fotomaç – 05 Temmuz 2018
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    06 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Hatay BŞB, Euroleague'de ile aynı gruba düştü

    Hatay BŞB, Euroleague'de Fenerbahçe ile aynı gruba düştü

    Kadın Basketbol Takımı'nın Euroleague'de mücadele edeceği grup belli oldu. Kura çekimine beşinci torbadan katılan Hatay ekibi, ile B Grubu’nda yer aldı.

    , Sopron Basket, CB Avenida, Flammes Carolo Basket takımları 'un gruptaki diğer rakipleri olurken, Wisla Krakow/Olympiacos ve Reyer Venezia/TTT Riga eşleşmelerinin galipleri de yine aynı grupta mücadele verecek.

    Çekilen kura neticesinde Hatay ekibi normal sezonun ilk maçında İspanya temsilcisi CB Avenida ile karşı karşıya gelecek. 24 Ekim'de saha ve seyircisi önünde Euroleague sezonunu açacak olan mavi beyazlılar, normal sezonun son karşılaşmasını da 20 Şubat 2019'da Dynamo Kursk ile oynayacak. Geçen sezon EuroCup'ta sergilediği başarılı performansı bu sene Euroleague'e de taşımak isteyen mavi beyazlılarda hedef, gruptan çıkarak zirveye doğru emin adımlarla ilerlemek olacak.

    1. 5.7.2018 18:21
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