Zafer Kalaycıoğlu "Kararı bugün öğrendik, haberimiz yoktu"

Kalaycıoğlu, yaptığı açıklamada, bordo-beyazlı basketbol takımının faaliyetlerinin sona erdirilmesi kararı karşısında çok üzgün olduğunu belirterek, "Kararı bugün öğrendik, haberimiz yoktu. İç saha maçlarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde oynanamamasının da bu kararın verilmesinde etkisi olduğunu düşünüyorum. Kulüp bu konuda beklenti içindeydi. FIBA Avrupa Ligi'nde elde edilecek başarıyla ambargoları delmeyi bekliyorlardı ama olmadı. Sağlık olsun." ifadelerini kullandı.

Bu sezon ligde ikinci, FIBA Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde de dördüncü olmalarının alınan kararla ilgisinin bulunmadığını aktaran Kalaycıoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Şampiyon da olsaydık bence karar değişmezdi. Yakın Doğu Üniversitesi, elde ettiği büyük başarılarla 2 yıl içinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en önemli markası haline gelmişti. Bu başarıların mimarlarından biri olarak çok gururluyum. Görevimizi en iyi şekilde yaptığımıza inanıyorum. Başımız dik, alnımız açık. Ortada başarısızlık da söz konusu değil. Geçen sezon bütün kupaları kazanmıştık. Bu sezon ise Süper Kupa oynadık. FIBA Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final oynama başarısı gösterdik. Ligde normal sezonu en fazla sayı atan ve en az sayı yiyen takım olarak birinci sırada bitirdik. Türkiye ve Cumhurbaşkanlığı Kupalarını kazanmış bir takımdan bahsediyoruz. Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde final oynadık, şampiyonluğu Fenerbahçe'ye kaptırdık. Onun da en önemli nedeni Vandersloot'un ilk maçta hastalığı nedeniyle oynayamamasıydı."

Yakın Doğu Üniversitesine verdikleri destekten dolayı teşekkür eden Zafer Kalaycıoğlu, "Bundan sonra takımdaki herkes kendi yolunu çizecek. Ben de önüme bakacağım. Yakın Doğu Üniversitesi, kadın basketboluna çok büyük emek verdi." diye konuştu.