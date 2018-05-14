Kadınlarda final etabı başlıyor – Fotomaç – 14 Mayıs 2018
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    15 Mayıs 2018, Salı
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    Kadınlarda final etabı başlıyor

    Kadınlarda final etabı başlıyor

    Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ile arasındaki play-off final serisinin ilk maçı bugün oynanacak.

    Caferağa Spor Salonu'ndaki mücadele 18.00'de başlayacak ve TRT Türk'ten naklen yayınlanacak. 3 galibiyete ulaşacak takım şampiyonluğu elde edecek. Finalin ikinci maçı da çarşamba Caferağa'da. Üçüncü maç ise cumartesi 'nin sahası Metro Enerji'de yapılacak.

    LİGDE 2 KEZ YENDİ
    Normal sezonda iki takım arasında oynanan iki maçı da Fenerbahçe kazandı. Sarı-lacivertliler, deplasmanda 78-65, sahasında ise 66-65'lik skorla gülen taraf oldu. Geçen sezon , final serisinde Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek şampiyon olmuştu.
    1. 14.5.2018
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