Fenerbahçe, KBSL'de finale yükseldi – Fotomaç – 09 Mayıs 2018
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    09 Mayıs 2018, Çarşamba
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    , KBSL'de finale yükseldi

    Fenerbahçe, KBSL'de finale yükseldi

    Bilyoner.com play-off yarı final üçüncü maçında kendi sahasında 'u 77-74 yenerek seride durumu 3-0'a getirdi ve finale yükseldi.

    Bilyoner.com play-off yarı final üçüncü maçında kendi sahasında 'u 77-74 yenerek seride durumu 3-0'a getirdi ve finale yükseldi.

    SALON: Metro Enerji
    HAKEMLER: Özlem Yalman, Abdullah Koputan, Seyhan Topaloğlu
    FENERBAHÇE: Birsel Vardarlı Demirmen 10, Tuğçe Canıtez 3, Sottana, Verameyenka 20, Vaughn 13, Ayşe Cora 10, Esra Ural Topuz, Plum 18, Pelin Derya Bilgiç 3
    HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Mitchell 14, Ben Abdelkader 14, Bahar Öztürk 7, Devran Tanaçan, Paris 16, Snytsina 12, Merve 8, Özge Yavaş 3
    1'İNCİ PERİYOT: 20-20
    İLK YARI: 34-34
    3'ÜNCÜ PERİYOT: 52-56
    5 FAUL ALAN: 39.35 Özge Yavaş (Hatay Büyükşehir Belediyespor)

    1. 9.5.2018 22:16
    2. Güncelleme: 9.5.2018 22:38
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