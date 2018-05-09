Fenerbahçe, KBSL'de finale yükseldi
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Fenerbahçe kendi sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 77-74 yenerek seride durumu 3-0'a getirdi ve finale yükseldi.
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Fenerbahçe kendi sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 77-74 yenerek seride durumu 3-0'a getirdi ve finale yükseldi.
SALON: Metro Enerji
HAKEMLER: Özlem Yalman, Abdullah Koputan, Seyhan Topaloğlu
FENERBAHÇE: Birsel Vardarlı Demirmen 10, Tuğçe Canıtez 3, Sottana, Verameyenka 20, Vaughn 13, Ayşe Cora 10, Esra Ural Topuz, Plum 18, Pelin Derya Bilgiç 3
HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Mitchell 14, Ben Abdelkader 14, Bahar Öztürk 7, Devran Tanaçan, Paris 16, Snytsina 12, Merve Aydın 8, Özge Yavaş 3
1'İNCİ PERİYOT: 20-20
İLK YARI: 34-34
3'ÜNCÜ PERİYOT: 52-56
5 FAUL ALAN: 39.35 Özge Yavaş (Hatay Büyükşehir Belediyespor)
- 9.5.2018 22:16
- Güncelleme: 9.5.2018 22:38
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Rodrigues'e son talip Lazio!
Toplam 6
Yorum
GS LI ŞAKAMI BU YA NE 15 RODRİGES AYARINDAKİ OYUNCULAR EN AZ 30 MLYN EURODUR
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Sofiane Feghouli'nin yerine Yasin Öztekin
Toplam 1
Yorum
nevzat mariano oynayacaksa lines arkada mariano onde süper olur bence
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Avrupa'ya damga vurdular
Toplam 1
Yorum
hakan fatih tekke nerde? süper kupa finalinde maçın adamı seçildi. Adam gol kralı oldu
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