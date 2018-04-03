Kadınlar basketbolda hafta başlıyor – Fotomaç – 03 Nisan 2018
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    03 Nisan 2018, Salı
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    Kadınlar basketbolda hafta başlıyor

    Kadınlar basketbolda hafta başlıyor

    Bilyoner.com 'nde 24. hafta maçları yarından itibaren yapılacak.

    Ligde 24. hafta, yarın oynanacak 5 ve 5 Nisan Perşembe günü yapılacak 1 maçla tamamlanacak.

    Bilyoner.com 'nin 24. hafta maç programı şöyle:

    Yarın:

    15.00 Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Üniversitesi (Antakya)

    17.00 Üniversitesi-Fenerbahçe (Kadir Has Kongre Merkezi)

    18.00 Canik Belediyespor-OGM Ormanspor (Canik Belediye )

    19.00 Yakın Doğu Üniversitesi-Beşiktaş (Caferağa)

    19.00 Galatasaray-Adana ASKİ (Sinan Erdem)

    5 Nisan Perşembe:

    18.30 Çukurova Basketbol-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Edip Buran)

    1. 03 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 09:45
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