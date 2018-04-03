Kadınlar basketbolda hafta başlıyor
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 24. hafta maçları yarından itibaren yapılacak.
Ligde 24. hafta, yarın oynanacak 5 ve 5 Nisan Perşembe günü yapılacak 1 maçla tamamlanacak.
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. hafta maç programı şöyle:
Yarın:
15.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Üniversitesi (Antakya)
17.00 Abdullah Gül Üniversitesi-Fenerbahçe (Kadir Has Kongre Merkezi)
18.00 Samsun Canik Belediyespor-OGM Ormanspor (Canik Belediye Mehmet Can Öztürk)
19.00 Yakın Doğu Üniversitesi-Beşiktaş (Caferağa)
19.00 Galatasaray-Adana ASKİ (Sinan Erdem)
5 Nisan Perşembe:
18.30 Çukurova Basketbol-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Edip Buran)
- 03 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 09:45
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5 gollü mesaj: Ben de varım
Toplam 2
Yorum
taraftar Akşam yine AYKUT'un bariz hataları devam etti..Alper'in Oguzkaan'ın Elmas yeri yok. Kenarda Valbuena ,Fernandoa , Elmas dururken.
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"Beşiktaş 'Feda' dedi biz 'Sabır' diyoruz"
Toplam 1
Yorum
Orijinal Merak ediyorum; 2010-2011'i bir kenara ayırırsak 34 senedir beklemiş bir taraftara sabırsız demek veya sabrına laf söylemek doğru mudur?
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Çalımbay Olcay'a katılmadı
Toplam 1
Yorum
mehmet ne şans yakaladın da değerlendiremedin
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