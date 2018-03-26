Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde görünüm – Fotomaç – 26 Mart 2018
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    26 Mart 2018, Pazartesi
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    'nde görünüm

    Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde görünüm

    Bilyoner.com 'nde 22. hafta müsabakaları tamamlanırken, Hatay Büyükşehir Belediyespor maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

    Ligin 21. haftasını 38 puanla lider tamamlayan , 22. haftayı maç yapmadan geçerken, takipçisi konumundaki Hatay Büyükşehir Belediyespor, evinde Mersin Büyükşehir Belediyespor'u 87-76 yenerek puanını 39'ı çıkardı ve maç fazlasıyla zirvenin yeni sahibi oldu.

    SONUÇLAR
    Ligin 22. hafta müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle oldu:

    Çukurova Basketbol-Fenerbahçe: 81-80

    BOTAŞ-OGM Ormanspor: 84-79

    Abdullah Gül Üniversitesi-Adana ASKİ: 67-70

    Beşiktaş-İstanbul Üniversitesi: 74-63

    Canik Belediyespor-Galatasaray: 55-86

    Hatay Büyükşehir Belediyespor-Mersin Büyükşehir Belediyespor: 87-76

    PUAN DURUMU
    Bilyoner.com 'inde 22. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

    Takım Maç G M A Y Puan
    1 HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 21 18 3 1680 1467 39
    2 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ 20 18 2 1599 1269 38
    3 FENERBAHÇE 20 15 5 1510 1360 35
    4 BOTAŞ 21 13 8 1458 1396 34
    5 ÇUKUROVA BASKETBOL 21 12 9 1549 1518 33
    6 BEŞİKTAŞ 20 12 8 1462 1390 32
    7 MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 20 11 9 1487 1461 31
    8 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 20 8 12 1305 1419 28
    9 GALATASARAY 20 8 12 1439 1436 28
    10 CANİK BELEDİYESPOR 21 6 15 1368 1504 27
    11 OGM ORMANSPOR 20 6 14 1407 1534 26
    12 ADANA ASKİ 20 3 17 1202 1449 22
    13 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 20 2 18 1347 1610 22

    GELECEK HAFTANIN PROGRAMI
    Ligde 23. hafta müsabakalarının programı ise şöyle:

    31 Mart Cumartesi:

    14.00 Adana ASKİ-Beşiktaş (Adana Atatürk)

    14.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-BOTAŞ (Edip Buran)

    15.00 Galatasaray-Abdullah Gül Üniversitesi (Ahmet Cömert)

    16.00 İstanbul Üniversitesi-Yakın Doğu Üniversitesi (Prof. Dr. Turgay Atasü)

    1 Nisan Pazar:

    14.00 OGM Ormanspor-Çukurova Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)

    16.00 Fenerbahçe-Canik Belediyespor (Metro Enerji)

    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:03
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