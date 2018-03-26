Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde görünüm
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 22. hafta müsabakaları tamamlanırken, Hatay Büyükşehir Belediyespor maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
Ligin 21. haftasını 38 puanla lider tamamlayan Yakın Doğu Üniversitesi, 22. haftayı maç yapmadan geçerken, takipçisi konumundaki Hatay Büyükşehir Belediyespor, evinde Mersin Büyükşehir Belediyespor'u 87-76 yenerek puanını 39'ı çıkardı ve maç fazlasıyla zirvenin yeni sahibi oldu.
SONUÇLAR
Ligin 22. hafta müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle oldu:
Çukurova Basketbol-Fenerbahçe: 81-80
BOTAŞ-OGM Ormanspor: 84-79
Abdullah Gül Üniversitesi-Adana ASKİ: 67-70
Beşiktaş-İstanbul Üniversitesi: 74-63
Canik Belediyespor-Galatasaray: 55-86
Hatay Büyükşehir Belediyespor-Mersin Büyükşehir Belediyespor: 87-76
PUAN DURUMU
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'inde 22. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Takım
|Maç
|G
|M
|A
|Y
|Puan
|1
|HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR
|21
|18
|3
|1680
|1467
|39
|2
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
|20
|18
|2
|1599
|1269
|38
|3
|FENERBAHÇE
|20
|15
|5
|1510
|1360
|35
|4
|BOTAŞ
|21
|13
|8
|1458
|1396
|34
|5
|ÇUKUROVA BASKETBOL
|21
|12
|9
|1549
|1518
|33
|6
|BEŞİKTAŞ
|20
|12
|8
|1462
|1390
|32
|7
|MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR
|20
|11
|9
|1487
|1461
|31
|8
|ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ
|20
|8
|12
|1305
|1419
|28
|9
|GALATASARAY
|20
|8
|12
|1439
|1436
|28
|10
|CANİK BELEDİYESPOR
|21
|6
|15
|1368
|1504
|27
|11
|OGM ORMANSPOR
|20
|6
|14
|1407
|1534
|26
|12
|ADANA ASKİ
|20
|3
|17
|1202
|1449
|22
|13
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
|20
|2
|18
|1347
|1610
|22
GELECEK HAFTANIN PROGRAMI
Ligde 23. hafta müsabakalarının programı ise şöyle:
31 Mart Cumartesi:
14.00 Adana ASKİ-Beşiktaş (Adana Atatürk)
14.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-BOTAŞ (Edip Buran)
15.00 Galatasaray-Abdullah Gül Üniversitesi (Ahmet Cömert)
16.00 İstanbul Üniversitesi-Yakın Doğu Üniversitesi (Prof. Dr. Turgay Atasü)
1 Nisan Pazar:
14.00 OGM Ormanspor-Çukurova Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)
16.00 Fenerbahçe-Canik Belediyespor (Metro Enerji)
- 26 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 11:03
-
G.Saray'ın yeni sezon parçalı forması sızdırıldı!
Toplam 8
Yorum
olmamış inşallah bu değildir formalar Bu tip formamız var saten daha niye bundan yapılıyor taraftardan gelen modeller var çubuklu sarı kırmızı olarak bu renk nedir...
-
Metehan radara girdi
Toplam 3
Yorum
Meth ironimi ciddimi anlıyamadım.naptı türkiye kupasındamı yarı finale geldi :)
-
"Hep FETÖ yine FETÖ"
Toplam 4
Yorum
Recep Duymaç Sn.Aziz Yıldırım Bey,FB için çalıştınız inkar eden yok ama başka takımlara laf atılarak Başkanlık kazanılmaz artık Ali Koç Bey Başkan olmalı
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