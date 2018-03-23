Basketbolda haftanın programı

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Pınar Karşıyaka-Demir İnşaat Büyükçekmece (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

15.15 Banvit-Muratbey Uşak (Banvit Kara Ali Acar)

17.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Sompo Japan (Cebeci Spor Kompleksi)

25 Mart Pazar:

13.00 Galatasaray Odeabank-Trabzonspor (Sinan Erdem)

15.15 Fenerbahçe Doğuş-Eskişehir Basket (Ülker Spor ve Etkinlik)

17.00 Gaziantep Basketbol-Yeşilgiresun Belediyespor (Şahinbey)

19.30 Darüşşafaka-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (Volkswagen Arena)

26 Mart Pazartesi:

19.00 Anadolu Efes-TOFAŞ (Sinan Erdem)

- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

14.00 Çukurova Basketbol-Fenerbahçe (Edip Buran)

14.00 BOTAŞ-OGM Ormanspor (Ankara)

16.00 Abdullah Gül Üniversitesi-Adana ASKİ (Kadir Has Kongre Merkezi)

17.00 Beşiktaş-İstanbul Üniversitesi (BJK Akatlar)

18.00 Canik Belediyespor-Galatasaray (Canik Belediye Mehmet Can Öztürk)

25 Mart Pazar:

14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Antakya)

- Türkiye Basketbol 1. Ligi

Yarın:

15.00 İstanbulspor Beylikdüzü-Karesispor (Beylikdüzü)

15.00 Petkim Spor-Afyon Belediyespor (İzmir ENKA)

16.00 Türk Telekom-Bahçeşehir Koleji (TOBB ETÜ)

16.30 Halk Enerji TED Ankara Kolejliler-Akhisar Belediyespor (Ankara)

17.00 Antalyaspor-Yalova Group Belediye (Antalya)

17.00 Samsun Büyükşehir Belediyespor Anakent-Ankara DSİ (Mustafa Dağıstanlı)

17.00 Düzce Belediyespor-OGM Ormanspor (Kalıcı Konutlar Merkez)

18.00 Bursaspor Durmazlar-Selçuklu Belediyespor (Bursa Atatürk)

25 Mart Pazar:

16.00 Bandırma Kırmızı-Sigortam.net Bakırköy Basket (Banvit Kara Ali Acar)