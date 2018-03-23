Basketbolda haftanın programı – Fotomaç – 23 Mart 2018
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    23 Mart 2018, Cuma
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    Basketbolda haftanın programı

    Basketbolda haftanın programı

    Tahincioğlu ile Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 22. hafta maçları oynanacak, 1. Ligi'ne ise 29. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

    Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:

    - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

    Yarın:

    13.00 Pınar Karşıyaka-Demir İnşaat Büyükçekmece ( Karşıyaka)

    15.15 Banvit-Muratbey Uşak ()

    17.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Sompo Japan (Cebeci Spor Kompleksi)

    25 Mart Pazar:

    13.00 Galatasaray Odeabank-Trabzonspor (Sinan Erdem)

    15.15 Fenerbahçe Doğuş-Eskişehir Basket (Ülker Spor ve Etkinlik)

    17.00 Gaziantep Basketbol-Yeşilgiresun Belediyespor (Şahinbey)

    19.30 Darüşşafaka-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (Volkswagen Arena)

    26 Mart Pazartesi:

    19.00 Anadolu Efes-TOFAŞ (Sinan Erdem)

    - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi

    Yarın:

    14.00 Çukurova Basketbol-Fenerbahçe (Edip Buran)

    14.00 BOTAŞ-OGM Ormanspor (Ankara)

    16.00 Üniversitesi-Adana ASKİ (Kadir Has Kongre Merkezi)

    17.00 Beşiktaş-İstanbul Üniversitesi (BJK Akatlar)

    18.00 Canik Belediyespor-Galatasaray (Canik Belediye Mehmet Can Öztürk)

    25 Mart Pazar:

    14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Antakya)

    - Türkiye Basketbol 1. Ligi

    Yarın:

    15.00 İstanbulspor Beylikdüzü-Karesispor (Beylikdüzü)

    15.00 Petkim Spor-Afyon Belediyespor (İzmir ENKA)

    16.00 Türk Telekom-Bahçeşehir Koleji (TOBB ETÜ)

    16.30 Halk Enerji TED Ankara Kolejliler-Akhisar Belediyespor (Ankara)

    17.00 Antalyaspor-Yalova Group Belediye (Antalya)

    17.00 Samsun Büyükşehir Belediyespor Anakent-Ankara DSİ (Mustafa Dağıstanlı)

    17.00 Düzce Belediyespor-OGM Ormanspor (Kalıcı Konutlar Merkez)

    18.00 Bursaspor Durmazlar-Selçuklu Belediyespor (Bursa Atatürk)

    25 Mart Pazar:

    16.00 Bandırma Kırmızı-Sigortam.net Bakırköy Basket (Banvit Kara Ali Acar)

    1. 23 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 09:30
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