Basketbolda haftanın programı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ile Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 22. hafta maçları oynanacak, Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne ise 29. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
Yarın:
13.00 Pınar Karşıyaka-Demir İnşaat Büyükçekmece (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
15.15 Banvit-Muratbey Uşak (Banvit Kara Ali Acar)
17.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Sompo Japan (Cebeci Spor Kompleksi)
25 Mart Pazar:
13.00 Galatasaray Odeabank-Trabzonspor (Sinan Erdem)
15.15 Fenerbahçe Doğuş-Eskişehir Basket (Ülker Spor ve Etkinlik)
17.00 Gaziantep Basketbol-Yeşilgiresun Belediyespor (Şahinbey)
19.30 Darüşşafaka-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (Volkswagen Arena)
26 Mart Pazartesi:
19.00 Anadolu Efes-TOFAŞ (Sinan Erdem)
- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Yarın:
14.00 Çukurova Basketbol-Fenerbahçe (Edip Buran)
14.00 BOTAŞ-OGM Ormanspor (Ankara)
16.00 Abdullah Gül Üniversitesi-Adana ASKİ (Kadir Has Kongre Merkezi)
17.00 Beşiktaş-İstanbul Üniversitesi (BJK Akatlar)
18.00 Canik Belediyespor-Galatasaray (Canik Belediye Mehmet Can Öztürk)
25 Mart Pazar:
14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Antakya)
- Türkiye Basketbol 1. Ligi
Yarın:
15.00 İstanbulspor Beylikdüzü-Karesispor (Beylikdüzü)
15.00 Petkim Spor-Afyon Belediyespor (İzmir ENKA)
16.00 Türk Telekom-Bahçeşehir Koleji (TOBB ETÜ)
16.30 Halk Enerji TED Ankara Kolejliler-Akhisar Belediyespor (Ankara)
17.00 Antalyaspor-Yalova Group Belediye (Antalya)
17.00 Samsun Büyükşehir Belediyespor Anakent-Ankara DSİ (Mustafa Dağıstanlı)
17.00 Düzce Belediyespor-OGM Ormanspor (Kalıcı Konutlar Merkez)
18.00 Bursaspor Durmazlar-Selçuklu Belediyespor (Bursa Atatürk)
25 Mart Pazar:
16.00 Bandırma Kırmızı-Sigortam.net Bakırköy Basket (Banvit Kara Ali Acar)
- 23 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 09:30
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Deschamps kadroyu açıkladı! Gomis...
Toplam 12
Yorum
cimbom merak etme beşiktaş maçında gomisi görürsün
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Kralların savaşı
Toplam 1
Yorum
Salih 6107 Namuslu olsun da savaş olsun. Kabul ediyorum. Ancak bu maçta Serdar Aziz'e dikkat. Çok sert oynuyor ve hakemler müsamaha ediyor. Burak'ı sakatlayabilir.
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Yıldırım, Kocaman'ı defterden sildi!
Toplam 6
Yorum
taner geç bile kaldı.bu takıma yakışmayan çok oyuncu var.
Basketbolda haftanın programı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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