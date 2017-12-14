Nazilli basketbolda kadrosunu güçlendiriyor

Kadınlar Basketbol Bölgesel Ligi C Grubunda mücadele eden Nazilli Belediyespor, kadrosuna Mehtap Araz’ı dahil etti.

25 yaşındaki Sultanhisarlı basketbolcu Mehtap Araz'ı renklerine bağlayan Nazilli belediyespor kadın basketbol takımı, potada da söz sahibi olmak istiyor. Son oynadığı takım olan kadınlar birinci lig'de mücadele eden Urla Belediyesi'nden Nazilli Belediyespor'a transfer oldan Mehtap Araz, Nazilli'deki ortamı çok beğendiği için takıma geldiğini ifade ederek, "Buradaki ortamın güzelliği ve takım ruhu ile bölgeselden süper lige çıkma hedefleri olduğu için Nazilli Belediyespor'a transfer oldum. Ayrıca Belediye Başkanımız Sayın Haluk Alıcık'ın da spora ve sporcuya verdiği destek buraya gelmemde en büyük etken oldu. Kendisine ve aileme çok teşekkür ediyorum" dedi.



Nazilli Belediye Başkanı ve Nazilli Belediyespor Onursal Başkanı Haluk Alıcık, genç sporcuya başarılar dileyerek, "Bu sene bir-iki transfer daha yaparak iyi bir yerde olmayı hedefliyoruz. Basketbolda da Nazilli Belediyespor adından söz ettirecek. Başarılar diliyorum" dedi.