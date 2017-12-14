Nazilli basketbolda kadrosunu güçlendiriyor
Kadınlar Basketbol Bölgesel Ligi C Grubunda mücadele eden Nazilli Belediyespor, kadrosuna Mehtap Araz’ı dahil etti.
Nazilli Belediye Başkanı ve Nazilli Belediyespor Onursal Başkanı Haluk Alıcık, genç sporcuya başarılar dileyerek, "Bu sene bir-iki transfer daha yaparak iyi bir yerde olmayı hedefliyoruz. Basketbolda da Nazilli Belediyespor adından söz ettirecek. Başarılar diliyorum" dedi.
- 14 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:59
-
Orman'dan beklenmedik Vida açıklaması
Toplam 17
Yorum
iyi güzel de gsnin bejekeyi 6-0 yendiği maç da nerdeyse 10 -0 olacaktı frene bastılar.. futbolda bunlar olağan.. önemli olan kibirlenmemek fairplay
-
Orman'dan beklenmedik Vida açıklaması
Toplam 17
Yorum
iyi güzel de gsnin bejekeyi 6-0 yendiği maç da nerdeyse 10 -0 olacaktı frene bastılar.. futbolda bunlar olağan.. önemli olan kibirlenmemek fairplay
-
Orman'dan beklenmedik Vida açıklaması
Toplam 17
Yorum
iyi güzel de gsnin bejekeyi 6-0 yendiği maç da nerdeyse 10 -0 olacaktı frene bastılar.. futbolda bunlar olağan.. önemli olan kibirlenmemek fairplay
Nazilli basketbolda kadrosunu güçlendiriyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.