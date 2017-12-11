 Potada zafer Dişi Kanarya’nın – Fotomaç – 11 Aralık 2017 ;
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    11 Aralık 2017, Pazartesi
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    Potada zafer Dişi Kanarya’nın

    Potada zafer Dişi Kanarya’nın
    Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Fenerbahçe, Çukurova Basketbol'u 78-73'lük skorla yendi. Sarılacivertli takım böylece ligdeki 8. galibiyetini elde etti. Fenerbahçeli Aerial Powers 20 sayı atarak maçın en skorer oyuncusu oldu. Günün diğer karşılaşmasında da Hatay Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Mersin Büyükşehir Belediyespor'u 81-69 mağlup etti.
    1. 11 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:49
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