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Uluslararası Judo Federasyonu'ndan Vladimir Putin'e yaptırım!

Son dakika haberleri... Uluslararası Judo Federasyonu, Ukrayna'ya karşı savaş başlatan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onursal başkanlığını askıya aldığını duyurdu.

Judo Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2022 Pazar 14:37
Uluslararası Judo Federasyonu'ndan Vladimir Putin'e yaptırım!

Ukrayna'ya karşı geçtiğimiz günlerde başlattığı askeri operasyon sonrası Rusya'ya spor dünyasından tepkiler devam ediyor. Son olarak Uluslararası Judo Federasyonu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onursal başkanlığının askıya alındığını açıkladı.

Federasyonunun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Ukrayna'da devam eden olaylardan dolayı Vladimir Putin'in Uluslararası Judo Federasyonu onursal başkanlığının askıya alındığı belirtildi.

Dövüş sanatlarıyla yakından ilgisi olduğu bilinen Putin'in, küçük yaşlarda başladığı judoda siyah kuşağı bulunuyor.

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