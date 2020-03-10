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10 Mart 2020, Salı
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Koronavirüs judoyu da vurdu!

Koronavirüs judoyu da vurdu!

, ve 'de düzenlenecek 3 büyük organizasyon, () tarafından koronavirüs nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.

(), , ve 'de düzenlenecek 3 büyük organizasyonun koronavirüs nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.

Olimpiyat yolunda puan kazandıran ve Mart-Nisan aylarında yapılacak üç büyük organizasyonun ('a kadar olan) iptaliyle ilgili IJF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle;

"Koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan son hadiselerden dolayı, tüm dünyada genel güvenlik ölçütlerini ve judo ailesini mevcut tehlikeden uzaklaştırmak adına sert bir karar almak zorunda kaldık. IJF Yönetim Kurulu olarak acil durum kararı neticesinde 2020 takviminde bulunan 30 Nisan tarihine kadar yapılacak tüm müsabakaların (Ekaterinburg Grand Slam, Tiflis , Antalya Grand Prix ve diğer kıtasal müsabakaların) iptaline karar verilmiştir. Pek çok açıdan tehlike arz eden kritik bir süreç olduğundan ve asıl önceliğin judo ailesinin sağlığını, güvenliğini sağlamak olduğu için yaşanan bu çetin dönemde Olimpik takvimimizde bu şekilde değişikliğe gidilmiştir. Detaylı bilgiler önümüzdeki günlerde verilecektir."

  1. 10.03.2020
  2. Güncelleme: 10.03.2020 11:25
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