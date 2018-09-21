Judo Şampiyonası'nda 2 milli sporcu elendi.
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    22 Eylül 2018, Cumartesi
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    'nda 2 elendi.

    <a href="/index/judo-sampiyonasi?id=df1763be-be9b-413f-a819-ad44d6da059c" class="" rel="tag">Judo Şampiyonası</a>'nda 2 <a href="/index/milli-sporcu?id=45e197ae-dc3c-4759-9dfe-56cbcfcbdf34" class="" rel="tag">milli sporcu</a> elendi.

    'daki şampiyonanın ikinci gününde tatamiye çıkan 2 elendi.

    'da düzenlenen Dünya 'nın ikinci gününde tatamiye çıkan 2 elendi.

    Türkiye Judo Federasyonundan (TJF) yapılan açıklamaya göre, başkent Bakü'deki şampiyonanın ikinci gününde kadınlar 52 kiloda ve erkekler 66 kiloda madalya mücadelesi verdi.

    ilk turda Belaruslu rakibi Danilovich karşısında ippon üstünlüğü sağladı ve ikinci tura çıktı. Bu turda Polonyalı Perec ile normal süresi puansız tamamlanan mücadelenin altın skorunda rakibine oyun veren İrem elendi.

    ise ilk turu maç yapmadan geçti. İkinci turda Moğol rakibi Ganbold'a kaybeden Sandal, şampiyonaya veda etti.

    Dünya Şampiyonası'nda 23 Eylül Pazar günü kadınlar 63 kiloda Büşra Katipoğlu, erkekler 81 kiloda Vedat Albayrak ve İlker Güldüren tatamiye çıkacak.

    1. 21.9.2018 14:39
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