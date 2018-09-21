Azerbaycan'da düzenlenen Dünya Judo Şampiyonası'nın ikinci gününde tatamiye çıkan 2 milli sporcu elendi.

Türkiye Judo Federasyonundan (TJF) yapılan açıklamaya göre, başkent Bakü'deki şampiyonanın ikinci gününde kadınlar 52 kiloda İrem Korkmaz ve erkekler 66 kiloda Sinan Sandal madalya mücadelesi verdi.

İrem Korkmaz ilk turda Belaruslu rakibi Danilovich karşısında ippon üstünlüğü sağladı ve ikinci tura çıktı. Bu turda Polonyalı Perec ile normal süresi puansız tamamlanan mücadelenin altın skorunda rakibine oyun veren İrem elendi.

Milli sporcu Sinan Sandal ise ilk turu maç yapmadan geçti. İkinci turda Moğol rakibi Ganbold'a kaybeden Sandal, şampiyonaya veda etti.

Dünya Şampiyonası'nda 23 Eylül Pazar günü kadınlar 63 kiloda Büşra Katipoğlu, erkekler 81 kiloda Vedat Albayrak ve İlker Güldüren tatamiye çıkacak.