Büyükler Dünya Judo Şampiyonası, 129 ülkeden 758 sporcunun katılımı ile 20-27 Eylül tarihlerinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek. Türkiye'yi şampiyonada 4'ü bayan 6'sı erkek olmak üzere 10 sporcu temsil edecek.

İyi bir çalışma dönemi geçirip şampiyona için Azerbaycan'a gittiklerini dile getiren Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, "Hem olimpiyatlarda büyük kotalar alıp, hem puan alıp, hem de madalya kazanıp güzel bir şekilde dönmek istiyoruz" dedi.

Tokyo'da düzenlenecek 2020 Olimpiyatları'nda da madalya kazanmak istediklerini belirten Sezer Huysuz, "Bizim için olimpiyatlardan sonraki en büyük mücadele de dünya şampiyonasıydı. Bizim bu konuda bir hasretliğimiz var. Bunu da inşallah madalya alarak bitirmek istiyoruz. Bizim için zaten geldiğimiz günden beri konuştuğumuz gibi altyapı en çok önem verdiğimiz nokta. Geçen hafta biliyorsunuz, gençlerimiz 6 tane madalya kazandı. Bu da camiamızda ilk defa oluyor. Rekor bir madalya sayısı. İnşallah bunu büyüklerimize de taşıyıp, büyüklerle de bunu sürdürüp, 2020, 2024, 2028'de bu ülkeye olimpiyatlarda madalya kazandıran bir branş olacağız. Kota olarak da şu ana kadar 8 tane sıklette, sporcularımız kotaya yakınlar. İnşallah bundan sonraki süreç biraz daha zorlu geçecek. Olimpiyat hedefi yoğun, gördüğünüz gibi burada katılım aşağı yukarı 129 ülkeden, 758 sporcunun katıldığı bir faaliyet. Dünya şampiyonası, sıkletlerde 60'ar, 75'er, 80'er kişilerden oluşan ve dünyada yaygın sporlardan olan judoyu, Türkiye'de de başarılı bir şekilde temsil etmek istiyoruz ki olimpiyatlarda eskiden aldığımız madalyaların üzerine koyup yeniden 2020'de madalya kazanmak adına hazırlığımız da devam ediyor" şeklinde konuştu.

"2020'YE DAMGA VURMAK İSTİYORUZ"

Azerbaycan'da düzenlenen Dünya Judo Şampiyonası'nda katılan sporcular ile ilgili de bilgiler veren Başkan Sezer Huysuz, şampiyonanın ardından 2020 Tokyo Olimpiyatları'na damga vurmak istediklerini söyledi.

Sezer Huysuz, "Dünya Şampiyonası'na biz 4 bayan, 6 erkek sporcuyla birlikte geldik. Bayanlarda 48 kiloda Gülkader Şentürk, 52 kiloda İrem Korkmaz, 63 kiloda Büşra Katipoğlu ve 78 kiloda Kayra Sayit olacak. Bir iki bayan sporcumuzu ise sakatlığı nedeniyle getiremedik. Gelen arkadaşlarımızla da güzel bir neticeyle döneceğimizi düşünüyorum. Erkeklerde de 60 kiloda Bekir Özlü var, olimpiyat sporcumuz daha önce olimpiyatlarda oynadı. Ahmet Şahin Kaba var, yeniden olimpiyatlara kota almış ancak aynı sıklette olduğu için gidemiyor. Sinan Sandal 66 kiloda olacak. 73 kiloda Bilal Çiloğlu'nu son dakika kolundaki bir sakatlıktan dolayı getiremedik. İnşallah Gençler Dünya Şampiyonası'na hazırlıyoruz. 81 kiloda Vedat Albayrak, İlker Güldüren ve 90 kiloda da Mikail Özerler var. Kendisi geçen yıl Slovenya'da dünya ikincisi oldu. İnşallah ülkemizi, arkadaşlarımıza güzel madalya kazandırıp, akabinde de yapacağımız takım maçı var. Mix maçı yapılacak. 3 bayan, 3 erkek yarışmamız var. Oraya da 19 takım katıldı. Tabii biliyorsunuz ki Tokyo Olimpiyatları'nda takım müsabakaları da olacak. Olimpiyatlarda burada kota toplanıyor. Onlar için de puan müsabakası. Biz tabii buradan hem takım olarak, hem de ferdi olarak en iyi katılımı sağlayıp, olimpiyatlarda da madalya kazanıp 2020'ye damga vurmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.



(Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz...)